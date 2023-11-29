Каунас получает "королевский" подарок и приглашает выбрать место для памятника

Над памятником работают Олесь Сидорук и Борис Крылов, скульпторы из Украины, которые уже хорошо известны жителям Каунаса и являются авторами "Солдата свободы". Жителям Каунаса предлагается выбрать или предложить наиболее подходящее место для памятника, высказав свое мнение в Интернете до 8 декабря.
Памятник истории страны
Каунас считается самым патриотичным городом страны, а теперь он станет и "королевским". В следующем году здесь будет установлена впечатляющая скульптура Город, в свою очередь, очистит прилегающую к будущему памятнику территорию и позаботится о малых архитектурных элементах.
Памятник передан в дар городу Фондом Пранаса Кизниса. Профессор П. Кизнис, бизнесмен и меценат отмечает, что в контексте литовской истории чаще всего упоминаются великий князь Витаутас и Сигизмунд Август, а другие исторические личности и их деяния забыты. Что же касается князя литовского и короля польского Александра Ягеллона, то настолько любил Литву, что не покинул ее даже после того, как стал королем Польши.
Историки считают, что эта личность знаменита не только своими военными действиями, но и идеями гуманизма, которые он принес в Литву, а также систематизацией и пополнением государственного архива — Литовских метрик. Считается, что князь сам возглавлял канцелярскую и дипломатическую службу страны, а также способствовал развитию литовского языка.
Предлагается три возможных места
Город предлагает три варианта для установки скульптуры Александра Ягеллона: подходы к Парку Рамибес, зеленое пространство в парке Драугистес или Малая дубовая роща возле Каунасской окружной публичной библиотеки.
Эти варианты были выбраны не случайно: эти места часто посещают жители и гости Каунаса. Помимо этого, предложенные варианты уже украшены несколькими работами художников и скульпторов.