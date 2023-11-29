Каунас получает "королевский" подарок и приглашает выбрать место для памятника

Над памятником работают Олесь Сидорук и Борис Крылов, скульпторы из Украины, которые уже хорошо известны жителям Каунаса и являются авторами "Солдата свободы". Жителям Каунаса предлагается выбрать или предложить наиболее подходящее место для памятника, высказав свое мнение в Интернете до 8 декабря.

Памятник истории страны

Каунас считается самым патриотичным городом страны, а теперь он станет и "королевским". В следующем году здесь будет установлена впечатляющая скульптура Город, в свою очередь, очистит прилегающую к будущему памятнику территорию и позаботится о малых архитектурных элементах.