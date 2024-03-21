Каунас передал Харькову 20 городских автобусов

"Осенью прошлого года представители муниципалитета посетили Украину и лично встретились с мэром Харькова Игорем Тереховым. Узнав, что в городе, испытывающем постоянные обстрелы, серьезные проблемы с общественным транспортом, мы предложили им помощь – передать два десятка старых автобусов. До сегодняшнего дня они успешно ездили по улицам Каунаса, поэтому, несомненно, будут полезны и там", - сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис.

На этот раз среди готовых к отправке – девять технически исправных и пригодных для эксплуатации автобусов Solaris, которые были приобретены совершенно новыми компанией Kauno autobusai в 2004-2005 годах. Остальные – Volvo 2006 года выпуска, прибывшие в Каунас шесть лет назад.