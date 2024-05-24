Каунас отмечает день рождение: 616 лет

Как сообщает Каунасское городское самоуправление, с пятницы в Старом городе пройдет Ярмарка литовских ремесленников, а вечером на аллее Лайсвес пройдет традиционный Праздник дворов.

В субботу утром в пятый раз состоится заплыв по Нямунасу „Отпразднуем реку“, а до полудня на Ратушной площади запланирован парад мотоциклистов „Bike Show Kaunas 2024“.

В выходные, посвященные дню рождения города, в Каунасском замке традиционно инсценируют „Ганзейский город“. Здесь будет звучать средневековая музыка, пройдут уроки танцев этой эпохи, различные развлечения и эдукационные мероприятия, дискуссии историков о значении Каунасского замка и города для защиты Литвы, рыцарские турниры.