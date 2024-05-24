Каунас отмечает день рождение: 616 лет

Как сообщает Каунасское городское самоуправление, с пятницы в Старом городе пройдет Ярмарка литовских ремесленников, а вечером на аллее Лайсвес пройдет традиционный Праздник дворов.
В субботу утром в пятый раз состоится заплыв по Нямунасу „Отпразднуем реку“, а до полудня на Ратушной площади запланирован парад мотоциклистов „Bike Show Kaunas 2024“.
В выходные, посвященные дню рождения города, в Каунасском замке традиционно инсценируют „Ганзейский город“. Здесь будет звучать средневековая музыка, пройдут уроки танцев этой эпохи, различные развлечения и эдукационные мероприятия, дискуссии историков о значении Каунасского замка и города для защиты Литвы, рыцарские турниры.
На выходных в парке „Сантакос“ на берегу Нямунаса также расположится Луг детства, где запланированы пикники, игры, танцевальная зона и батутный парк. Будут запускаться разноцветные воздушные змеи, проводиться турниры по мини-футболу, образовательные мероприятия, работать караоке-зона, будут показывать спектакли.
В пятницу вечером на большой сцене парка „Сантакос“ сыграет проект Каунасского городского симфонического оркестра „Feel The Future“ – оркестр исполнит популярные произведения современной электронной музыки, также будет показано лазерное шоу.
В субботу вечером на сцене появится пианист Роберт Уэллс из Швеции в сопровождении Каунасского симфонического оркестра и солистов из Литвы и зарубежья. Также выступят литовская рэп-группа Proflame, Евгения Редько, Рокас Ян, Beissoul & Einius и диджей Sigala из Великобритании.
Вечером над слиянием рек в Каунасе (район Сантака) пилот Игорь Лобанов совершит акробатический полет.
В воскресенье праздник завершат выступления групп Saulės kliošas, Antikvariniai Kašpirovskio dantys и Юстинаса Ярутиса.