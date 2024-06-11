Каунас определился - памятнику Бразаускасу быть

Эту инициативу мэра города Висвальдаса Матийошайтиса поддержали 25 членов горсовета, 7 были против, еще 7 воздержались.

После принятия решения горсовет объявит конкурс на постройку памятника. Специальная комиссия позже оценит проектные предложения и примет окончательное решение.

Напомним, что в минувшую среду Каунасское городское самоуправление сообщило, что Матийошайтис инициирует установку памятника Бразаускасу во дворике исторического президентского дворца.

Как в сообщении утверждает сам Матийошайтис, до сих пор не воздвигнут достойный памятник бывшему главе государства, поэтому это попытаются сделать в Каунасе.