Каунас определился - памятнику Бразаускасу быть

Эту инициативу мэра города Висвальдаса Матийошайтиса поддержали 25 членов горсовета, 7 были против, еще 7 воздержались.
После принятия решения горсовет объявит конкурс на постройку памятника. Специальная комиссия позже оценит проектные предложения и примет окончательное решение.
Напомним, что в минувшую среду Каунасское городское самоуправление сообщило, что Матийошайтис инициирует установку памятника Бразаускасу во дворике исторического президентского дворца.
Как в сообщении утверждает сам Матийошайтис, до сих пор не воздвигнут достойный памятник бывшему главе государства, поэтому это попытаются сделать в Каунасе.
Министр культуры Симонас Кайрис категорически не согласен с намерениями мэра Каунаса установить памятник Бразаускасу. По его словам, необходимо найти другое место для увековечения памяти бывшего главы страны. Критически идею оценила и оппозиция Каунасского городского самоуправления.
Президент Гитанас Науседа заверил, что перед тем, как увековечивать такие политические фигуры, нужно разработать ясную стратегию, а этим должны заниматься не политики, а историки.
Бразаускас занимал пост президента страны в 1993-1998 гг. Он был первым избранным президентом Литвы. Бразаускас скончался 26 июня 2010 г.