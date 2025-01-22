Кассиры обманывали пожилого мужчину и присвоили тысячи евро

Расследование провела полиции Пакруойского района под руководством прокурора Шяуляйской окружной прокуратуры Марюса Фокаса.
Расследование было начато в июне 2024 года, когда в полицию обратился сын пожилого мужчины, который заметил, что со счета его отца странным образом исчезают деньги.
В ходе расследования выяснилось, что с октября 2017 года пожилой мужчина в магазине не только покупал необходимое, но и просил кассиров помочь ему обналичить деньги. Почти семь лет пожилой человек регулярно просил помочь снять ему от 100 до 250 евро через находящийся в магазине терминал.
В ходе расследования выяснили, что обе подозреваемые намеренно снимали больше, чем просил мужчина. Мужчине они отдавали столько, сколько он просил и заранее подготовленный чек на нужную сумму, а разницу оставляли себе.
Одна из кассиров проделала такую махинацию 73 раза и присвоила 8000 евро, а вторая - 98 раз и присвоила почти 9000 евро. Обе подозреваемые признали свою вину, они заключили с мужчиной мировое соглашение и отдали ему по 4250 евро. Женщины договорились вернуть меньше, чем присвоили.
Прокурор Фокас рекомендует жителям сохранять бдительность.
„Всегда важно слепо не доверять честности других людей, даже если вам кажется, что вы с ними знакомы, что они входят в ваше ближайшее окружение. Во избежание неприятных ситуаций и финансовых убытков необходимо соблюдать меры предосторожности: тщательно проверять информацию, не передавать личные или финансовые данные ненадежным источникам и всегда проверять безопасны ли договоренности. Внимательность и ответственность – основное оружие, помогающее защититься от опасности“, – заметил он.