Кассиры обманывали пожилого мужчину и присвоили тысячи евро

Одна из кассиров проделала такую махинацию 73 раза и присвоила 8000 евро, а вторая - 98 раз и присвоила почти 9000 евро. Обе подозреваемые признали свою вину, они заключили с мужчиной мировое соглашение и отдали ему по 4250 евро. Женщины договорились вернуть меньше, чем присвоили.

„Всегда важно слепо не доверять честности других людей, даже если вам кажется, что вы с ними знакомы, что они входят в ваше ближайшее окружение. Во избежание неприятных ситуаций и финансовых убытков необходимо соблюдать меры предосторожности: тщательно проверять информацию, не передавать личные или финансовые данные ненадежным источникам и всегда проверять безопасны ли договоренности. Внимательность и ответственность – основное оружие, помогающее защититься от опасности“, – заметил он.