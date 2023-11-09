Каспаров в интервью Delfi: на аукционе можно будет приобрести марки, подписанные Зеленским и Залужным

"Мы, понимаем, что та сумма, которую мы планируем выручить на аукционе, на общем фоне помощи, которую Украина получает из западных стран и от частных пожертвований, - капля в море, но это важная капля", - сказал Гарри Каспаров.
На аукционе в качестве лота будет выставлен флаг Российского добровольческого корпуса, с которым они зашли в Белгородскую область, форма первого взятого в плен оккупанта, а также специальные марки, подписанные Владимиром Зеленским, Валерием Залужным и Алексеем Арестовичем.
"Надеюсь, что нам удастся собрать пятизначную сумму в евро. Уверен, что этот аукцион будет сигналом, означающим переход на новый уровень отношений с украинским обществом. Некий фундамент будущих взаимоотношений с Украиной, который будет заложен уже сейчас".
По его словам, не все в рядах российской оппозиции положительно реагируют на открытую помощь российским добровольцам, воюющим на стороне ВСУ: "Многие до сих пор не в состоянии четко проартикулировать, что эта война преступная, путинский режим нелегитимный, а Крым украинский. Даже это является проблемой, а те, кто в состоянии это сказать, зачастую не готовы сделать следующий шаг и признать необходимость помогать Украине в войне".
Сооснователь Форума свободной России уверен, что немногие могут перейти невидимый рубеж, который отделяет помощь гуманитарного типа от прямой помощи украинской армии и российским добровольцам.
"2 октября в Таллине на нашем форуме мы приняли резолюцию, в которой четко зафиксировали, что Форум свободной России поддерживает все виды сопротивления путинскому режиму и военным оккупационным войскам".
Эта подразумевает поддержку Российского добровольческого корпуса, а также тех россиян, которые воюют в Украине на стороне ВСУ.
Гарри Каспаров отметил, что принятая резолюция является реперной точкой, которая позволит начать нормальный диалог с украинским обществом: "Российская оппозиция находится в раздрае, потому что многие из наших коллег видят себя участвующими в выборах в будущем в России, и совершенно очевидно, что они бояться столкнуться с неприятными вопросами от своих избирателей".
Говоря о войне между Россией и Украиной, Каспаров сравнил ее с шахматной партией: "Это война, есть только белое и чёрное, как на шахматной доске, но в отличие от шахмат, здесь не может быть ничьей. Партия закончится либо победой Украины и проигрышем Путина, либо наоборот, но тогда это будет катастрофой для всех".