Каспаров в интервью Delfi: на аукционе можно будет приобрести марки, подписанные Зеленским и Залужным

"Мы, понимаем, что та сумма, которую мы планируем выручить на аукционе, на общем фоне помощи, которую Украина получает из западных стран и от частных пожертвований, - капля в море, но это важная капля", - сказал Гарри Каспаров.

На аукционе в качестве лота будет выставлен флаг Российского добровольческого корпуса, с которым они зашли в Белгородскую область, форма первого взятого в плен оккупанта, а также специальные марки, подписанные Владимиром Зеленским, Валерием Залужным и Алексеем Арестовичем.

"Надеюсь, что нам удастся собрать пятизначную сумму в евро. Уверен, что этот аукцион будет сигналом, означающим переход на новый уровень отношений с украинским обществом. Некий фундамент будущих взаимоотношений с Украиной, который будет заложен уже сейчас".