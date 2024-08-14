Картина в вильнюсском приюте шокировала – на территории валяются мертвые животные, стоит страшный смрад

„Мне сказали, что привезут останки к автомобилю, на саму территорию мы не заезжали. А, может, надо было. Привезли на тачке, на ее дне стояла лужа воды. Останки в черном пакете, все обмотано скотчем, на бумаге написано: не выбрасывать, не вывозить и не класть в холодильник. И привезли на этой тачке с водой.

На вопрос, что за вода? Сказали - шел дождь ночью. Я так понимаю, что так останки в этой тачке всю ночь и пролежали. Без слов. Я стала делать видео. Они мне по-русски сказали: чего тут ходишь, как туристка по территории, вон с газона, чего ходишь по газону, топчешь траву. Сказали, забирай свою дохлятину и иди отсюда, а то закроем ворота и не выйдешь. Конечно, я сказала им все, что думаю. Слов не выбирала, бранилась и матом, даже не знала, что так умею выражаться“, – с сожалением рассказала собеседница.