Капитан Литовской армии о спасательной операции: есть усталость, но мы не сдадимся

„Вчера были проведены работы, которые не принесли желаемого результата. Сейчас продолжается отсасывание ила, работает техника, убирает ил, другая техника увозит его. Планируем продолжать эти работы, чтобы водолазы могли погружаться и искать точки для фиксирования тросов“, – сказала она.

Пилкаускайте не могла сказать, сколько времени потребуют эти работы.

„Сейчас сверху плотный ил, он мешает погружению водолазов, его убирают, – заметила она. – Водолазы готовы, они на месте, как только будут подходящие условия, они начнут работу“.

По словам Пилкаускайте, в операции задействовано большое число людей.