2025.03.30 12:36

Капитан Литовской армии о спасательной операции: есть усталость, но мы не сдадимся

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье продолжается операция по спасению четверых американских военных на полигоне в Пабраде. Капитал Литовской армии Индре Пилкаускайте утром прокомментировала ситуацию.

„Вчера были проведены работы, которые не принесли желаемого результата. Сейчас продолжается отсасывание ила, работает техника, убирает ил, другая техника увозит его. Планируем продолжать эти работы, чтобы водолазы могли погружаться и искать точки для фиксирования тросов“, – сказала она.

Пилкаускайте не могла сказать, сколько времени потребуют эти работы.

„Сейчас сверху плотный ил, он мешает погружению водолазов, его убирают, – заметила она. – Водолазы готовы, они на месте, как только будут подходящие условия, они начнут работу“.

Kapitonė Indrė Pilkauskaitė

По словам Пилкаускайте, в операции задействовано большое число людей.

„Они сменяют друг друга в зависимости от того, какую операцию проводят. Это сотни военных, как литовских, так и союзников, – сказала она. – Поскольку операция проводится не первые сутки, чувствуется усталость, но мы не теряем надежды, стараемся сделать то, что можем как можно лучше“.

Пилкаускайте прибавила, что планируется вытаскивать транспортное средство тросами с помощью таких же гусеничных бронемашин – двух M88. Если не получится, тогда задействуют краны.

Напомним, что американские военные на гусеничной бронемашине М88 пропали 25 марта на полигоне в Пабраде во время учений. 26 марта стало известно, что машина утонула в болоте. Ведется поисково-спасательная операция.

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