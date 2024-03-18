Каннан из Индии занимается выращиванием грибов в Литве

 
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Kannan su šeima
Kannan su šeima
ФОТО: Asmeninins albumas

Каннан Виджаякумар из Индии живет в Литве больше 10 лет. Мужчина прекрасно говорит по-литовски. Он занимается своим бизнесом. Раньше Каннан занимался дизайнерской работой, а сейчас в Кайшядорском районе, в деревне Калнишкес он построил 5 теплиц площадью по 70 кв. м, оборудовал в них отопление и вентиляцию и уже два года с женой Кристиной выращивает вешенки.

Вешенки семья возит на выставки, ярмарки, продает в местных магазинах, иногда покупатели сами приезжают в хозяйство за свежими грибами – молодое хозяйство уже "взрастило" круг своих клиентов.

Работа в хозяйстве есть у всех членов семьи.

"Каждый месяц мы собираем до 2 тонн вешенок. Если все грибы продать не удается, сушим их. У этих грибов отличные вкусовые и питательные качества, люди, которые хотя бы раз попробовали эти мясистые грибы, напоминающие по вкусу курятину, начинают их покупать регулярно", – сказала Кристина.

Кстати, вешенки бывают разных видов: осенняя, лимонная, устричная. Цена зависит от вида. Килограмм вешенок стоит 8–10 евро.

Кристина и Каннан с удовольствием делятся опытом, советами по выращиванию этих грибов.

"Грибы надо баловать. Особенно важно поддерживать в теплице определенную температуру, влажность воздуха. Важна и вентиляция, чтобы грибы не заболели. Грибам нужен свет. В качестве субстрата подходят опилки лиственных деревьев", – рассказала Кристина.

Вешенки – ценные и питательные грибы, в них много витаминов и антиоксидантов. Вешенки в Литве используют вместо мяса, поскольку грибы богаты белком, обладают качествами, регулирующими давление.

Kreivabudė Shutterstock

"Мы готовим из них отбивные, для детей это альтернатива наггетсов, тушим их, готовим азиатские блюда, соусы. Вкусное ризотто получается", – рассказала Кристина.

На Пасху она рекомендует готовить яйца, фаршированные вешенками: желтки вареных яиц смешать с небольшим количеством пюре из авокадо и лимонным соком, посолить и поперчить массу. Потом добавить в эту массу жареные вешенки и наполнить массой белковые половинки яиц.

В хозяйстве есть не только грибы, но и редкие растения. Летом и осенью дети собирают урожай белых огурцов, серых и белых тыкв, баклажанов. Приезжающих в хозяйство привлекает индийский шпинат, базилик.

Семья обычно продает разные виды огурцов и помидоров, но покупатели просят продать и экзотические растения.

Кристина и Каннан признают, что главное - не заработок, а возможность общения. Финансовый вопрос важен, но не он находится на первом месте в списке приоритетов.

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