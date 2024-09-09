Кандидат в депутаты Сейма от партии "Заря Немана" подозревается в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Концентрация алкоголя у Г. Марковичене составила 2,39 промилле, что является средней степенью опьянения.
Авария произошла в минувший вторник примерно в 17.30 в Каунасе на улице Инициаторю.
Полиция сообщила, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла нетрезвая 47-летняя женщина, задела припаркованный автомобиль Ford и скрылась с места ДТП.
У водителя, которая вскоре вернулась, была установлена средняя степень опьянения.
Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Elta, что в результате вышеупомянутого ДТП состояние алкогольного опьянения было установлено у Г. Марковичене.
С Г. Марковичене Elta связаться не удалось.
В случае такого состояния опьянения, как установлено у Г. Марковичене, полиция начинает досудебное расследование по факту вождения в нетрезвом виде, водителю грозит уголовная ответственность.
ELTA напоминает, что совет партии "Заря Немана", заседавший в конце июля, утвердил список кандидатов в Сейм, который возглавит Ремигиюс Жемайтайтис, нарушивший присягу парламентария и отказавшийся от мандата.
Г. Марковичене зарегистрирована под восьмым номером в одномандатном округе Пятрашюнай-Гричюпис.