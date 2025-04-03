Календарь мероприятий в Вильнюсе и Каунасе: что можно увидеть в ближайшие дни

ЧЕТВЕРГ, 3 апреля
В 18.30 ч. комедия „Без тормозов“ (Be stabdžių), премьера, Каунасский центр культуры (Каунас)
6 апреля, в 18 ч. спектакль покажут в театре Domino в Вильнюсе.
В 19 ч. спектакль Джо Стремгрена „Дверь“ (Durys), Литовский национальный драматический театр (Вильнюс).
В 19 ч. комедия „Пианисты“ (Pianistai), премьера, театр Domino (Вильнюс).
В 20 ч. Уинтер / Намерс/ Баронас, Jazz Cellar 11 (Вильнюс)
Трио Никласа Уинтера (Финляндия). Уинтер – электро- и акустическая гитара, композиции; Филемон фон Намерс (Финляндия) – контрабас; Аугустас Баронас (Литва) – ударники.
В 19 ч. сольный концерт Дмитрия Голованова, Клуб музыкальной магии (Вильнюс). Дмитрий Голованов - джазовый пианист.
ПЯТНИЦА, 4 апреля
В 18.30 ч. спектакль Chroma, Государственный молодежный театр, (Вильнюс)
Показ состоится и 5 апреля.
В 19 ч. ситуационная комедия „Мужчины по объявлению“, премьера, театр Domino (Вильнюс).
СУББОТА, 5 апреля
В 16.30 ч. „Далеко далеко“, премьера, Вильнюсский старый театр (Вильнюс)
Спектакль покажут и 6 апреля.
В 18 ч. спектакль „Картотека“, Национальный каунасский драмтеатр (Каунас)
Состоится и в 15 ч. 6 апреля.
В 20.30 ч. концерт Ella sings, Basie swings, Jazz Cellar 11 (Вильнюс)
Вечер джаза. Исполнители: Вероника Хи-Хи – вокал, Дмитрий Голованов – фортепьяно, Алексей Крышталь – контрабас, Довидас Шульскис – ударники.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля
В 11 ч. спектакль „Мой папа – птиц“, Вильнюсский старый театр (Вильнюс). Детский спектакль.
В 11.30 ч. спектакль „Каке Маке и Раскрытая книга“, театр Domino (Вильнюс). Детский спектакль.
В 12 ч. музыкальный спектакль „Полет трубы“, зал Литовского симфонического духового оркестра (Вильнюс)
Детский музыкальный спектакль.
В 12 ч. спектакль „Пропавший компас“, Каунасский городской камерный театр (Каунас). Детский спектакль.
В 16 ч. концерт „Классика C-dur. Квартет Чюрлёниса“, Литовская национальная филармония (Вильнюс)
В программе произведения – Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвига ван Бетховена.
В 17 ч. „Лучшие баллады с И.Милюсом и Ч.Габалисом“, Раудондварисское поместье (Кауансский район).
В 18.30 ч. спектакль „Обетованная“ (Žadėtoji), Театральный зал ВУ (Вильнюс)
Анализ пьесы Шекспира „Ромео и Джульетта“.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля
В 18.30 ч. комедия 2 частях „Три возлюбленные“, театр Keistuolių teatras (Вильнюс).
ВТОРНИК, 8 апреля
В 10 и 12 ч. спектакль-игра „Муха“, Вильнюсский старый театр (Вильнюс)
Спектакль покажут и 9 апреля.
В 18.30 ч. спектакль „Воссоединение двух Корей“, Вильнюсский старый театр (Вильнюс)
Спектакль покажут и 9 апреля.
В 19 ч. концерт „По следам Чюрлёниса“, Вильнюсская Ратуша (Вильнюс)
В 19 ч. концерт Impro_Vizijos, Костел Св. Екатерины (Вильнюс)
Концерт джазовых пианистов Эгидиюса Буожиса и Томаса Кутавичюса.
СРЕДА, 9 апреля
В 19 ч. концерт „Диспут с Шубертом“, Литовская национальная филармония (Вильнюс)
В программе – Франз Шуберт, Дитер Шнебель, Вольфганг Рим, Викинтас Балтакас.
В 19 ч. концерт Arina Jazz Trio, Костел Св. Екатерины (Вильнюс)
Концерт королевы литовского блюза Арины Боруновой.