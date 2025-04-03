2025.04.03 16:55

Календарь мероприятий в Вильнюсе и Каунасе: что можно увидеть в ближайшие дни

 
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„Vyrai pagal skelbimą“ spektaklio premjeros akimirka
„Vyrai pagal skelbimą“ spektaklio premjeros akimirka
ФОТО: Rokas Morkūnas

Вам хочется чего-то веселого? А может, вы хотите сходить на серьезный спектакль? Представляем список мероприятий на 3-9 апреля в Вильнюсе и Каунасе.

ЧЕТВЕРГ, 3 апреля

В 18.30 ч. комедия „Без тормозов“ (Be stabdžių), премьера, Каунасский центр культуры (Каунас)

6 апреля, в 18 ч. спектакль покажут в театре Domino в Вильнюсе.

В 19 ч. спектакль Джо Стремгрена „Дверь“ (Durys), Литовский национальный драматический театр (Вильнюс).

LNDT spektaklis „Durys“

В 19 ч. комедия „Пианисты“ (Pianistai), премьера, театр Domino (Вильнюс).

В 20 ч. Уинтер / Намерс/ Баронас, Jazz Cellar 11 (Вильнюс)

Трио Никласа Уинтера (Финляндия). Уинтер – электро- и акустическая гитара, композиции; Филемон фон Намерс (Финляндия) – контрабас; Аугустас Баронас (Литва) – ударники.

В 19 ч. сольный концерт Дмитрия Голованова, Клуб музыкальной магии (Вильнюс). Дмитрий Голованов - джазовый пианист.

Dmitrijus Golovanovas

ПЯТНИЦА, 4 апреля

В 18.30 ч. спектакль Chroma, Государственный молодежный театр, (Вильнюс)

Показ состоится и 5 апреля.

В 19 ч. ситуационная комедия „Мужчины по объявлению“, премьера, театр Domino (Вильнюс).

„Vyrai pagal skelbimą“ spektaklio premjeros akimirka

СУББОТА, 5 апреля

В 16.30 ч. „Далеко далеко“, премьера, Вильнюсский старый театр (Вильнюс)

Спектакль покажут и 6 апреля.

„Toli toli“

В 18 ч. спектакль „Картотека“, Национальный каунасский драмтеатр (Каунас)

Состоится и в 15 ч. 6 апреля.

В 20.30 ч. концерт Ella sings, Basie swings, Jazz Cellar 11 (Вильнюс)

Вечер джаза. Исполнители: Вероника Хи-Хи – вокал, Дмитрий Голованов – фортепьяно, Алексей Крышталь – контрабас, Довидас Шульскис – ударники.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля

В 11 ч. спектакль „Мой папа – птиц“, Вильнюсский старый театр (Вильнюс). Детский спектакль.

„Mano tėtis – skrajūnas“

В 11.30 ч. спектакль „Каке Маке и Раскрытая книга“, театр Domino (Вильнюс). Детский спектакль.

В 12 ч. музыкальный спектакль „Полет трубы“, зал Литовского симфонического духового оркестра (Вильнюс)

Детский музыкальный спектакль.

„Trimito skrydis“

В 12 ч. спектакль „Пропавший компас“, Каунасский городской камерный театр (Каунас). Детский спектакль.

В 16 ч. концерт „Классика C-dur. Квартет Чюрлёниса“, Литовская национальная филармония (Вильнюс)

В программе произведения – Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвига ван Бетховена.

Čiurlionio kvartetas

В 17 ч. „Лучшие баллады с И.Милюсом и Ч.Габалисом“, Раудондварисское поместье (Кауансский район).

В 18.30 ч. спектакль „Обетованная“ (Žadėtoji), Театральный зал ВУ (Вильнюс)

Анализ пьесы Шекспира „Ромео и Джульетта“.

Ieva Kazokaitė – Džuljeta VU Dramos teatro spektaklyje „Žadėtoji“

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля

В 18.30 ч. комедия 2 частях „Три возлюбленные“, театр Keistuolių teatras (Вильнюс).

ВТОРНИК, 8 апреля

В 10 и 12 ч. спектакль-игра „Муха“, Вильнюсский старый театр (Вильнюс)

Спектакль покажут и 9 апреля.

В 18.30 ч. спектакль „Воссоединение двух Корей“, Вильнюсский старый театр (Вильнюс)

Спектакль покажут и 9 апреля.

„Dviejų Korėjų susijungimas“

В 19 ч. концерт „По следам Чюрлёниса“, Вильнюсская Ратуша (Вильнюс)

В 19 ч. концерт Impro_Vizijos, Костел Св. Екатерины (Вильнюс)

Концерт джазовых пианистов Эгидиюса Буожиса и Томаса Кутавичюса.

СРЕДА, 9 апреля

В 19 ч. концерт „Диспут с Шубертом“, Литовская национальная филармония (Вильнюс)

В программе – Франз Шуберт, Дитер Шнебель, Вольфганг Рим, Викинтас Балтакас.

В 19 ч. концерт Arina Jazz Trio, Костел Св. Екатерины (Вильнюс)

Концерт королевы литовского блюза Арины Боруновой.

Arinos koncertas Kretingoje, Dvaro saldaininės kiemelyje

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