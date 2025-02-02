Календарь мероприятий в феврале

Во втором месяце года мы также узнаем, кто победит в проекте Lietuvos Balsas и кто представит Литву в этом году на Евровидении, а поклонники баскетбола смогут насладиться баталиями за Кубок короля Миндаугаса и поболеть за имеющую исторический шанс женскую сборную страны.
Финал проекта Lietuvos Balsas
2 февраля. (Вильнюс)
Последний месяц зимы начнется с суперфинала телепроекта Lietuvos Balsas 2 февраля десять участников — Индре, Мариянас, Юстина, Сидас, Патриция, Владас, Эйвиле, Клеулия, Даумантас и Сакалас — поборются за звание чемпиона 12-го сезона на вильнюсской арене Twinsbet, и их к победе будут вести наставники проекта Бенас Александравичюс, Мантас Янкавичюс, Джессика Ши, Габриэле Вилкицките и Free Finga.
Презентация нового альбома Габриэле Вилкицките
7 февраля. (Каунас)
Сразу после финала Голоса Литвы певица Габриэле Вилкицките пригласит всех на самую большую в стране площадку для мероприятий — каунасскую арену Жальгирис, где 7 февраля она представит свой последний альбом Mažas rūpintojėlis. По словам организаторов мероприятия, „более острые, часто терапевтически действующие произведения создадут особый настрой, который точно выбьет слушателей из колеи повседневности“.
Концерты проекта Кодекс Витаутаса Кернагиса
7-22 февраля. (Шяуляй, Каунас, Вильнюс, Клайпеда)
„Единственный и неповторимый — таким был маэстро Витаутас Кернагис. Именно такими будут эти концерты“, — говорит творческая группа проекта Vytautas Kernagios Kodeksas, приглашая вас на четыре незабываемых шоу, которые состоятся на арене Шяуляй (7 февраля), в каунасской арене Žalgiris (20 февраля), в вильнюсской арене Twinsbet (21 февраля) и Клайпедской арене Švyturys (22 февраля). В концертах примут участие Линас Адомайтис, Йокубас Барейкис, Габриелюс Ляуданскас-Сварас, Лина Растокайте, Юрга Шедуйките, Рафайлас Карпис и хор Vilnius Voices.
Исторический шанс для женской сборной Литвы по баскетболу
9 февраля. (Вильнюс)
Женская сборная Литвы по баскетболу сыграет со сборной Бельгии 9 февраля и рассчитывает на мощную поддержку со стороны всех, поскольку у нее есть исторический шанс — после 10-летнего перерыва пройти отбор на чемпионат Европы. Во время матча, который пройдет на вильнюсской арене Twinsbet, зрителей также ждет развлекательное шоу: ведущим мероприятия будет Юстинас Янкявичюс, за пультом диджея Jovani, а во время большого перерыва — выступят одни из самых известных в стране популярных исполнителя, имена которых Литовская федерация баскетбола объявит в ближайшее время.
Шоу британских рок-звезд Nothing But Thieves
8 февраля (Вильнюс)
Британская рок-группа Nothing But Thieves, набравшая сотни миллионов прослушиваний на музыкальных платформах, возвращается в Литву во второй раз. Рок-группа, готовящаяся к масштабному европейскому турне Death Club City, представят свой новый одноименный альбом 8 февраля в вильнюсском концертном зале Compensa. Интересный факт: четвертый полноформатный альбом группы достиг вершины топа британских альбомов.
Мир Гарри Поттера на концерте симфонического оркестра Hogwarts Magic Symphony
10-15 февраля. (Шяуляй, Вильнюс, Клайпеда, Каунас)
Симфонический оркестр Lords of the Sounds совместно с талантливыми солистами и вокальным ансамблем приглашает всех поклонников Гарри Поттера окунуться в волшебный мир музыки Hogwarts Magic Symphony, где прозвучат самые выдающиеся произведения из всех частей легендарной киносаги. Выступления пройдут в Шяуляйском концертном зале Saulės (10 февраля), Вильнюсском концертном зале Compensa (11 февраля), Клайпедском Дворце культуры рыбаков (13 февраля) и Большом зале Каунасского университета (14 февраля).
Праздничные концерты Saulės kliošas Meilės kliošas
13 февраля. (Каунас), 14 февраля (Вильнюс) и 15 февраля (Паланга)
По случаю приближающегося Дня святого Валентина группа Saulės kliošas ненадолго трансформируется в Meilės kliošas и приглашает всех, „кто измеряет свою жизнь любовью и стремится делиться ею с другими“, на уютные концерты. Праздничные представления пройдут 13 февраля в Каунасском театральном клубе, дважды 14 февраля в Вильнюсе в костеле Св. Екатерины и 15 февраля в Паланге в зале Oldman.
Шоу Габриэлюса Вагелиса и Номбека Аугусте „V-14“
14 февраля (Каунас)
По случаю Дня святого Валентина автор многочисленных хитов Габриэлюс Вагялис и стремительно восходящая звезда отечественной эстрады Номбеко Аугусте объединят свои усилия и представят праздничное шоу V-14. Представление, посвященное Дню святого Валентина, состоится в Каунасском спортивном зале 14 февраля. „Мы хотели сохранить схожесть между обоими исполнителями и верим, что выступления Номбека и Габриэлюса будут дополнять друг друга и создадут для посетителей незабываемый праздник любви“, — говорит организатор мероприятия Мантас Ведрицкас.
Четвертый финал Кубка короля Миндаугаса
15-16 февраля (Вильнюс)
Одно из самых ожидаемых баскетбольных событий Литвы — Кубок короля Миндаугаса Citadele — в этом году возвращается на вильнюсскую арену Twinsbet в четвертый раз. 15 февраля зрителей ждут и два полуфинала, в которых вильнюсский Wolves Twinsbet встретится с клайпедским Neptūnas, а каунасский Žalgiris с паневежским 7bet-Lietkabeli. Финал турнира и матч за третье место состоятся 16 февраля.
Eurovision.lt - финал национального отбора
15 февраля (Каунас)
Всего через несколько недель мы узнаем, кто отправится в Швейцарию, чтобы представить Литву на конкурсе песни Евровидение в этом году. Финал отбора нашей страны на Eurovision.lt переместится на каунасскую арену Žalgiris и приглашаем вас вживую поддержать любимых артистов 15 февраля. Десять артистов, прошедших в полуфинал, поборются в финале национального отбора за путевку в Базель. В мероприятии также примут участие певцы, ранее представлявшие Литву на Евровидении, и другие гости.
Самый большой концерт в истории группы Žemaitukai
21 февраля. (Каунас)
В этом году M.A.M.A. завоевали 3 награды от радиостанции Lietus. Žemaitukai признанные традиционной музыки коллективом года, продолжает стремительно подниматься на музыкальный Олимп. Дуэт Линаса Вайткявичюса и Овидиюса Петраускаса даст самый масштабный концерт в истории группы 21 февраля на каунасской арене Žalgiris, билеты на это выступление были распроданы за два месяца до мероприятия.
Единственное выступление исполнительницы Loreen в странах Балтии
22 февраля (Вильнюс)
Шведская музыкальная звезда Loreen известная как королева Евровидения и двукратная победительница этого песенного конкурса, возвращается в Литву. 22 февраля исполнительница даст единственное шоу своего тура по странам Балтии на вильнюсской арене Twinsbet. Интересный факт: песня Loreen Euphoria, победившая на конкурсе песни Евровидения 2013 года, побеждала в ежегодном голосовании поклонников за лучшую песню всех времен ESC250 11 раз за 13 лет.
Выступление FC Baseball
27 февраля (Вильнюс)
Певец Таутвидас Гаудешюс-FC Baseball приглашает поклонников встретиться 27 февраля в вильнюсском зале Kablys+Kultūra. „Привет, Вильнюс! Давно не виделись. Пока мы сочиняем новые мелодии и записываем новые впечатления, я подумал, может быть, пришло время встретиться и немного повеселиться? В предпоследний день зимы, в духе весны - о Вильнюсе, о любви, свободе и грусти. Сначала громко, потом немного тише — мы сыграем все самое красивое“, — говорит Таутвидас.
Концерт Андрюса Мамонтова „Моно или стерео“
28 февраля (Каунас)
Один из самых известных исполнителей Литвы Андрюс Мамонтовас выступит на каунасской арене Žalgiris 28 февраля со своим новым шоу Моно или стерео, вдохновленным легендарным произведением артиста. Под звуки танцующей толпы из тысячи человек прозвучат такие хиты, как Yellow Green Red, Love Will Be Too Much, We Are Here и другие известные рок-композиции в исполнении А. Мамонтова и группы Foje.