Календарь мероприятий в феврале

Один из самых известных исполнителей Литвы Андрюс Мамонтовас выступит на каунасской арене Žalgiris 28 февраля со своим новым шоу Моно или стерео, вдохновленным легендарным произведением артиста. Под звуки танцующей толпы из тысячи человек прозвучат такие хиты, как Yellow Green Red, Love Will Be Too Much, We Are Here и другие известные рок-композиции в исполнении А. Мамонтова и группы Foje.