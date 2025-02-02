Календарь мероприятий в феврале

Женская сборная Литвы по баскетболу сыграет со сборной Бельгии 9 февраля и рассчитывает на мощную поддержку со стороны всех, поскольку у нее есть исторический шанс — после 10-летнего перерыва пройти отбор на чемпионат Европы. Во время матча, который пройдет на вильнюсской арене Twinsbet, зрителей также ждет развлекательное шоу: ведущим мероприятия будет Юстинас Янкявичюс, за пультом диджея Jovani, а во время большого перерыва — выступят одни из самых известных в стране популярных исполнителя, имена которых Литовская федерация баскетбола объявит в ближайшее время.