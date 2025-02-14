2025.02.14 16:06

Какой в этом году прогнозируют погоду в марте?

 
ru.DELFI.lt
Saulėti orai sostinėje
Saulėti orai sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Март – это начало весны, на смену зимним холодам приходит тепло. Однако в Литве часть марта иногда бывает больше похожа на зиму.lt. Каким будет март в этом году?

Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, январь 2025 года был одним из самых теплым за всю историю метеонаблюдений, эта тенденция будет продолжаться и весной. Синоптики прогнозируют, что март 2025 года будет теплее обычного, правда, погода будет переменчивой.

В начале марта днем температура будет 2-5°C тепла, а по ночам от -2°C до -5°C. Однако во второй половине месяца днем будет 8-10°C тепла, по ночам также будет больше 0.

Синоптики прогнозируют, что количество осадков в марте этого года будет близким среднему многолетнему показателю, однако местами осадков будет больше обычного. В начале месяца будет идти снег или мокрый снег, позже будут идти дожди. Особенно интенсивные дожди будут идти во второй половине месяца.

В начале марта будет ветрено, особенно на взморье, скорость ветра будет достигать 18 м/с. Во второй половине месяца ветер успокоится, станет больше солнечных дней. Прогнозируют, что в марте будет до 12 солнечных дней.

В марте погода в Литве будет переменчивой, однако наблюдается смягчение этой тенденции. В первой половине месяц будет ощущаться дыхание зимы – по утрам будет холодно, по ночам морозно, будет идти снег. Однако позже температура поднимется, успокоится ветер и выглянет солнце.

Синоптики рекомендуют следить за прогнозами, поскольку весна может преподнести сюрпризы. Todėl norintys pasitikti pavasarį turėtų būti pasiruošę viskam – nuo šiltesnių rūbų iki skėčių lietingoms dienoms.

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