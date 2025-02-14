Какой в этом году прогнозируют погоду в марте?

Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, январь 2025 года был одним из самых теплым за всю историю метеонаблюдений, эта тенденция будет продолжаться и весной. Синоптики прогнозируют, что март 2025 года будет теплее обычного, правда, погода будет переменчивой.

В начале марта днем температура будет 2-5°C тепла, а по ночам от -2°C до -5°C. Однако во второй половине месяца днем будет 8-10°C тепла, по ночам также будет больше 0.