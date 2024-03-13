Какова цель нападения на Волкова: это провокация против Литвы

"Если коротко, то я думаю, это провокация не против Волкова, а против Литвы. Никто не намеревался его убивать, молотками не убивают. Конечно, возможно, это дело рук путинских спецслужб, но тогда цели иные", – сказал Delfi Лауринавичюс.

Возможно, Кремль так проверяет бдительность наших спецслужб?

Обозреватель так не считает. "Не то чтобы проверяет, просто пытается создать впечатление, что Литва никого не способна защитить, из серии "что вы нам сделаете", – сказал Лауринавичюс.

Янелюнас сказал, что первая версия, которая приходит на ум - политические причины.

"У этого режима на самом деле есть такие возможности, он может и более хитроумными способами расправиться с оппонентами. Вероятно, это политический выпад. Конечно, пока нет комментариев полиции или других органов правоохраны, нельзя быть уверенным, но это первое, что приходит на ум", – сказал ученый.