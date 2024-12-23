2024.12.23 16:28

Какими раньше были елки в Вильнюсе: вернемся на 30 лет назад

 
фотогалерея
Индре Пепцявичюте-Богушене
ru.DELFI.lt
Vilnius, 1992 m. gruodžio 26 d. (ELTA). Kalėdų eglė - Vilniaus Rotušės aikštėje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
Vilnius, 1992 m. gruodžio 26 d. (ELTA). Kalėdų eglė - Vilniaus Rotušės aikštėje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
ФОТО: ELTA

В 90-ые в Вильнюсе ставили живые елки. В 1990 году елка стояла на Кафедральной площади, а позже – на Ратушной. Приглашаем взглянуть на елки тех лет.

Вильнюсская елка 1990 года

В 1990 году елка стояла на Кафедральной площади. Она была украшена многогранными шарами, колокольчиками, звездами и игрушками в форме ромба.

Vilnius, 1990 m. gruodžio 20 d. (ELTA). Kalėdų eglė sostinės Katedros aikštėje. Romo Jurgaičio (ELTA) nuotr.

Vilnius, 1990 m. gruodžio 27 d. (ELTA). Kalėdų eglė – Vilniaus Katedros aikštėje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Вильнюсская елка 1992 года

В 1992 году елка была установлена на Ратушной площади. Она была украшена белыми бумажными звездами, ангелами, красными бантами и светящимися огнями> На верхушке была ярко-желтая звезда.

Vilnius, 1992 m. gruodžio 26 d. (ELTA). Kalėdų eglė – Vilniaus Rotušės aikštėje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Вильнюсская елка 1993 года

В 1993 году елка на Ратушной площади была украшена теми же игрушками, что и годом ранее.

Vilnius, 1993 m. gruodžio 25 d. (ELTA). Kalėdų šventė – Vilniaus Rotušės aikštėje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Вильнюсская елка 1995 года

В 1995 году на Ратушной площади елка была украшена яркими огнями, а вместо игрушек ее украсили разноцветные плоские круги.

Vilnius, 1995 m. gruodžio 20 d. (ELTA). Kalėdų eglė – Vilniaus Rotušės aikštėje. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
Vilnius, 1995 m. gruodžio 20 d. (ELTA). Kalėdų eglė – Vilniaus Rotušės aikštėje. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Вильнюсская елка 1998 года

В 1998 году елка утопала во множестве сверкающих огней, на верхушке светила золотая звезда.

Vilnius, 1998 m. Gruodžio 13 d. (ELTA). Rotušės aikštėje sušvito didžioji sostinės Kalėdų eglė. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Vilnius, 1998 m. Gruodžio 13 d. (ELTA). Rotušės aikštėje sušvito didžioji sostinės Kalėdų eglė. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.
Vilnius, 1998 m. Gruodžio 13 d. (ELTA). Rotušės aikštėje sušvito didžioji sostinės Kalėdų eglė. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Вильнюсская елка 1999 года

В 1999 году елка была украшена праздничными огнями, также лампочками украсили и деревья на площади. На верхушке красовалась прошлогодняя золотая звезда.

Vilniaus Kalėdų eglė Rotušės aikštėje (1999 m. gruodžio 16 d.)

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