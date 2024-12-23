Какими раньше были елки в Вильнюсе: вернемся на 30 лет назад

Вильнюсская елка 1990 года

В 1990 году елка стояла на Кафедральной площади. Она была украшена многогранными шарами, колокольчиками, звездами и игрушками в форме ромба.

Вильнюсская елка 1992 года

В 1992 году елка была установлена на Ратушной площади. Она была украшена белыми бумажными звездами, ангелами, красными бантами и светящимися огнями> На верхушке была ярко-желтая звезда.

Вильнюсская елка 1993 года

В 1993 году елка на Ратушной площади была украшена теми же игрушками, что и годом ранее.

Вильнюсская елка 1995 года

В 1995 году на Ратушной площади елка была украшена яркими огнями, а вместо игрушек ее украсили разноцветные плоские круги.

Вильнюсская елка 1998 года