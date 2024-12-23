Какими раньше были елки в Вильнюсе: вернемся на 30 лет назад

Вильнюсская елка 1990 года
В 1990 году елка стояла на Кафедральной площади. Она была украшена многогранными шарами, колокольчиками, звездами и игрушками в форме ромба.
Вильнюсская елка 1992 года
В 1992 году елка была установлена на Ратушной площади. Она была украшена белыми бумажными звездами, ангелами, красными бантами и светящимися огнями> На верхушке была ярко-желтая звезда.
Вильнюсская елка 1993 года
В 1993 году елка на Ратушной площади была украшена теми же игрушками, что и годом ранее.
Вильнюсская елка 1995 года
В 1995 году на Ратушной площади елка была украшена яркими огнями, а вместо игрушек ее украсили разноцветные плоские круги.
Вильнюсская елка 1998 года
В 1998 году елка утопала во множестве сверкающих огней, на верхушке светила золотая звезда.
Вильнюсская елка 1999 года
В 1999 году елка была украшена праздничными огнями, также лампочками украсили и деревья на площади. На верхушке красовалась прошлогодняя золотая звезда.