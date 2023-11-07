Какие счета за отопление ждут осенью: самые высокие цены будут в столице

ВРИО главы Литовского агентства энергетики (ЛАЭ) Агне Багочюте сказала, что на снижение цен повлиял рост числа источников возобновляющейся энергии.

"Если брать крупные города, то цена на отопление в этом году на 48% ниже, чем год назад. Это обусловлено ростом части энергии из возобновляющихся источников. Из крупных городов самыми низкими цены будут в Каунасе", – сказала она.

По ее словам, на цены подействовала и стабилизация цен на биотопливо.

По данным ЛАЭ, самыми большими будут счета для жителей нереновированных домов и в тех районах, где для отопления используют много природного газа. "Природный газ - самое дорогое топливо, дрова – самое дешевое", – сказал аналитик ЛАЭ Антанас Будрайтис.