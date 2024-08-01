Какие перемены и события ждут в августе: список

1, 2, 22, 23 августа состоятся бесплатные экскурсии по специально подготовленным маршрутам. Застройщик Darnu Group вместе с учеными и экспертами подготовила уникальные пешеходные маршруты вдоль рек Нерис и Вильняле. Экскурсии проведут Альбертас Казлаускас и Кястутис Скрупскялис. Маршруты Darnu Group бесплатные и доступны на сайте DarnuGroup (рубрика Darnių iniciatyvų paramos fondas).
С 1 августа можно подавать заявки на частичную компенсацию приобретения и установки бытовых очистных сооружений. Жители Вильнюсского района, у которых нет технической возможности подключиться к центральной канализации, могут подавать заявки на частичную компенсацию. Компенсация составит до 50% стоимости, но не больше 1000 евро для одного домашнего хозяйства.
С 1 августа – вступают в силу новые требования к налоговым консультантам и брокерам. Они должны не позже чем в течение 5 рабочих дней информировать о том, что начали такого рода деятельность или завершили ее Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).
Министр обороны Лауринас Кащюнас обещает, что первый парк средств контрмобильности будет открыт в конце августа. 22 августа его часть можно будет увидеть в Пабраде. До конца года откроют 27 таких парков. Их будут учреждать у границы.
23 августа в 19 ч. в Вильнюсе, на Кафедральной площади состоится концерт по случаю 35-летия “Балтийского пути“ 650 KM LAISVĖS. На концерте выступят больше 200 исполнителей из Литвы, Латвии и Эстонии. “Балтийский путь“ состоялся 23 августа 1989 г. по случаю 50-ой годовщины пакта Молотова и Риббентропа. Это была акция протеста, около 2 млн. литовцев, латвийцев и эстонцев создали живую цепь протяженностью 650 км от башни Гедиминаса в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллине.
Информационную систему E. sąskaita (ее использует в основном бизнес) с 30 августа заменит Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema (SABIS).
Во второй половине августа в столице начнут курсировать 20 новых троллейбусов Škoda 32Tr.
С августа вступают в силу новые поправки, которые облегчат процедуру перенятия частной земли для государственных нужд – это позволит ускорить прокладку Rail Baltica и осуществление других важных для государства проектов.