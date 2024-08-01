2024.08.01 07:05

Какие перемены и события ждут в августе: список

 
ru.DELFI.lt
Rail Baltica statybos
Rail Baltica statybos
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Департамент миграции информирует, что с 1 августа 2024 г. работодатели, работающие с иностранцами, должны будут платить сбор в размере 50 евро за каждый посреднический документ на получение вида на жительство, его продление или выдачу визы. Сбор придется платить и за заявление о смене работодателя. По данным учреждения, сбор придется платить во всех случаях, когда иностранца приглашают работать в Литву, пишет портал madeinvilnius.lt.

1, 2, 22, 23 августа состоятся бесплатные экскурсии по специально подготовленным маршрутам. Застройщик Darnu Group вместе с учеными и экспертами подготовила уникальные пешеходные маршруты вдоль рек Нерис и Вильняле. Экскурсии проведут Альбертас Казлаускас и Кястутис Скрупскялис. Маршруты Darnu Group бесплатные и доступны на сайте DarnuGroup (рубрика Darnių iniciatyvų paramos fondas).

С 1 августа можно подавать заявки на частичную компенсацию приобретения и установки бытовых очистных сооружений. Жители Вильнюсского района, у которых нет технической возможности подключиться к центральной канализации, могут подавать заявки на частичную компенсацию. Компенсация составит до 50% стоимости, но не больше 1000 евро для одного домашнего хозяйства.

С 1 августа – вступают в силу новые требования к налоговым консультантам и брокерам. Они должны не позже чем в течение 5 рабочих дней информировать о том, что начали такого рода деятельность или завершили ее Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).

Министр обороны Лауринас Кащюнас обещает, что первый парк средств контрмобильности будет открыт в конце августа. 22 августа его часть можно будет увидеть в Пабраде. До конца года откроют 27 таких парков. Их будут учреждать у границы.

23 августа в 19 ч. в Вильнюсе, на Кафедральной площади состоится концерт по случаю 35-летия “Балтийского пути“ 650 KM LAISVĖS. На концерте выступят больше 200 исполнителей из Литвы, Латвии и Эстонии. “Балтийский путь“ состоялся 23 августа 1989 г. по случаю 50-ой годовщины пакта Молотова и Риббентропа. Это была акция протеста, около 2 млн. литовцев, латвийцев и эстонцев создали живую цепь протяженностью 650 км от башни Гедиминаса в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллине.

Информационную систему E. sąskaita (ее использует в основном бизнес) с 30 августа заменит Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema (SABIS).

Во второй половине августа в столице начнут курсировать 20 новых троллейбусов Škoda 32Tr.

С августа вступают в силу новые поправки, которые облегчат процедуру перенятия частной земли для государственных нужд – это позволит ускорить прокладку Rail Baltica и осуществление других важных для государства проектов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии