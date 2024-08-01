Какие перемены и события ждут в августе: список

С 1 августа можно подавать заявки на частичную компенсацию приобретения и установки бытовых очистных сооружений. Жители Вильнюсского района, у которых нет технической возможности подключиться к центральной канализации, могут подавать заявки на частичную компенсацию. Компенсация составит до 50% стоимости, но не больше 1000 евро для одного домашнего хозяйства.

1, 2, 22, 23 августа состоятся бесплатные экскурсии по специально подготовленным маршрутам. Застройщик Darnu Group вместе с учеными и экспертами подготовила уникальные пешеходные маршруты вдоль рек Нерис и Вильняле. Экскурсии проведут Альбертас Казлаускас и Кястутис Скрупскялис. Маршруты Darnu Group бесплатные и доступны на сайте DarnuGroup (рубрика Darnių iniciatyvų paramos fondas).

С 1 августа – вступают в силу новые требования к налоговым консультантам и брокерам. Они должны не позже чем в течение 5 рабочих дней информировать о том, что начали такого рода деятельность или завершили ее Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).

Министр обороны Лауринас Кащюнас обещает, что первый парк средств контрмобильности будет открыт в конце августа. 22 августа его часть можно будет увидеть в Пабраде. До конца года откроют 27 таких парков. Их будут учреждать у границы.