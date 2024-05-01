Какие новшества ждут жителей Литвы с мая: список

С 30 апреля рыбакам придется отпускать судаков - не только тех, что меньше 50 см, но и тех, что больше 65 см. Министр охраны окружающей среды утвердил изменения правил, запретив ловить крупную рыбу определенных видов. Отпускать придется и щук - меньше 50 см и больше 80 см. На всей территории Литвы придется отпускать ручьевую форель, правда, это требование не будет распространяться на организованную ловлю этих рыб в Мяркисе выше моста Ожкелайчай.

Для удобства туристов с мая по сентябрь Центр обслуживания туристов в Вильнюсе будет работать с 9 до 19 ч.

С 1 мая меняется время работы некоторых магазинов Rimi: в Лентварисе (ул. Лентварё, 61A) 8-22 ч., в Вильнюсе (ул. Викингу, 3) 9-22 ч.