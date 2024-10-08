Какие налоги придется заплатить с выигранного в лотерею 81 млн. евро?

80,98 млн. – пока самая большая сумма, выигранная в лотерею в истории Литвы. В течение месяца выигравший эти деньги человек должен приехать в офис представительства, чтобы получить выигрыш.

Представитель Perlas Network Юсте Пажусите подтвердила Delfi, что переведут всю сумму - 80,98 млн. евро. Ее переведут на банковский счет.

Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Рута Асадаускайте сказала, что налоги с этой суммы платить не придется.

„Выигрыши, полученные в компаниях, у которых есть лицензии на организацию лотерей и которые сами платят налоги с оборота, подоходным налогом не облагаются“, – сказала Delfi представитель ГНИ.