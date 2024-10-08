Какие налоги придется заплатить с выигранного в лотерею 81 млн. евро?

80,98 млн. – пока самая большая сумма, выигранная в лотерею в истории Литвы. В течение месяца выигравший эти деньги человек должен приехать в офис представительства, чтобы получить выигрыш.
Представитель Perlas Network Юсте Пажусите подтвердила Delfi, что переведут всю сумму - 80,98 млн. евро. Ее переведут на банковский счет.
Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Рута Асадаускайте сказала, что налоги с этой суммы платить не придется.
„Выигрыши, полученные в компаниях, у которых есть лицензии на организацию лотерей и которые сами платят налоги с оборота, подоходным налогом не облагаются“, – сказала Delfi представитель ГНИ.
На сайте ГНИ сказано, что такие компании, как Olifėja и Žalgirio loto платят налоги с оборота. Выигравшему деньги ничего платить не придется, а Olifėja заплатит 18% от всей суммы, вырученной за счет продажи билетов, а не с суммы выигрыша.
Асадаускайте заметила, что подоходным налогом не облагаются и выигрыши, полученные у организаторов лотереи других стран Европейского экономического пространства, если они платят налоги с оборота.
Налоги не придется платить и тогда, когда выигрыш в странах не входящих в ЕЭП составляет не больше 200 евро, не надо платить налоги, если за год было не больше 6 выигрышей.
Подоходным налогом облагаются следующие выигрыши:
Больше 200 евро, в компаниях ЕЭП, которые не платят налог с оборота;
Больше 200 евро, за седьмой и последующие выигрыши в компаниях не из стран ЕЭП;
За седьмой и последующий выигрыш, в компании ЕЭП, которая не платить налог с оборота.
До этого самым большим выигрышем в Литве были 24 млн. евро (в 2022 г. в Eurojackpot выиграл вильнюсец).