Какие мероприятия в субботу пройдут в столице: список

Международные состязания трюковых самокатов
Где? Urban HUB Vilnius
Когда? с 12:00 ч.
Это праздник для любителей самокатов в столице. В субботу проходят состязания GRAND SCOOTER COMPETITION 2024.
GRAND SCOOTER COMPETITION – это не просто состязания, а захватывающее дух шоу.
Лепкальнисский водный курорт | 2024
Где? Лепкальнис
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
Лепкальнисское водохранилище снова приглашает на развлечения.
Здесь ждут экскурсии и много развлечений.
Терраса ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В живую | Вилюс Попендикис и группа
Где? ETM (Музей энергетики и техники)
Когда? с 19:30 ч.
На террасе электростанции состоится концерт Вилюса Попендикиса и группы.
Vilnius Open
Где? Белый мост
Когда? с 09:00 ч.
Vilnius OPEN - официальный чемпионат волейбольных клубов. Первый такой чемпионат в Литве.
Фестиваль Христофора | Божественная гармония
Где? храм Св. Казимира
Когда? с 19:00 ч.
Выступит один из самых известных органистов Швейцарии Оливер Эйзенманн. Можно услышать его дуэт с флейтисткой Вереной Штеффен.
Трансляция олимпиады
Где? около Белого моста
Когда? весь день
С 26 по 11 августа энтузиасты могут смотреть трансляции олимпиады около Белого моста в зоне фанатов LTeam.