Какие мероприятия в субботу пройдут в столице: список

Международные состязания трюковых самокатов

Где? Urban HUB Vilnius

Когда? с 12:00 ч.

Это праздник для любителей самокатов в столице. В субботу проходят состязания GRAND SCOOTER COMPETITION 2024.

GRAND SCOOTER COMPETITION – это не просто состязания, а захватывающее дух шоу.

Лепкальнисский водный курорт | 2024

Где? Лепкальнис

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

Лепкальнисское водохранилище снова приглашает на развлечения.

Здесь ждут экскурсии и много развлечений.

Терраса ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В живую | Вилюс Попендикис и группа

Где? ETM (Музей энергетики и техники)

Когда? с 19:30 ч.

На террасе электростанции состоится концерт Вилюса Попендикиса и группы.

Vilnius Open

Где? Белый мост

Когда? с 09:00 ч.