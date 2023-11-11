Какие мероприятия в субботу можно посетить в Вильнюсе: список

Неделя литовской гастрономии 2023
Где? разные места
Когда? Весь день
С 6 по 12 ноября в разных городах Литвы продет Неделя литовской гастрономии, во время которой рестораны будут открыты для всех, кто хочет познакомиться с гастрономическими тенденциями, мастерством поваров.
В Вильнюсе в Неделе литовской гастрономии участвуют 45 ресторанов.
Долгие "выходные распродаж"
Где? Ogmios miestas
Когда? с 10:00 до 20:00 ч.
В магазинах Ogmios miestas и Outlet Park ждет масса скидок и акций. Распродажи начались с 9 ноября и продлятся до 12 числа. Ждут скидки до -70%.
Церемония почтения A.Мацияускаса: "Ритас" – "Нептунас"
Где? Jeep Arena
Когда? с 17:20 до 20:00 ч.
Исторический день в Вильнюсе – будут играть команды "Ритас" и "Нептунас", а во время большого перерыва почтут легендарного снайпера Арвидаса Мацияускаса.
11:11
Где? Peronas
Когда? с 22:00 до 07:00 ч.
Будет две танцевальные площадки на вокзале – в Youngs’ Club и Peronas.
G&G Sindikatas
Где? Kablys + Kultūra
Когда? с 20:00 до 24:00 ч.
Место встречи на пути "Ненормального тура".
Broken Hearts Club x Beatrich
Где? Broken Hearts Club
Когда? с 20:00 до 24:00 ч.
Приходи и присоединяйся к первой встрече Broken Hearts Club с Beatrich!