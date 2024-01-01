Какие изменения жителей Литвы ждут в Новом году

Увеличилась минимальная зарплата, пенсии и социальные пособия
С начала 2024 г. в Литве увеличилась минимальная зарплата до 924 евро "на бумаге" или на 84 евро "на руки". Рост составил 10% (было 840 евро).
С Нового года на 20% увеличился и необлагаемый налогами размер (ННР) - до 747 евро. Благодаря этому, люди с минимальной зарплатой получат на 75,2 евро "на руки" больше, а с зарплатой 1000 евро - на 30,24 евро больше. Люди с зарплатой от 2167 евро никаких перемен не ощутят.
В 2024 г. средняя пенсия по старости увеличится на 66 евро и составит 605 евро. Средняя пенсия людей с необходимым стажем увеличится на 70 евро и составит 644 евро.
Больше денег получат и получатели социальных подобий, поскольку базовый размер выплат увеличили до 55 евро (был 49 евро), пенсионное пособие увеличится до 197 евро (сейчас 184 евро).
Увеличится одноразовое пособие на новорожденных - до 605 с 539 евро, "детские" деньги – до 96,25 евро.
Из-за повышения минимальной зарплаты увеличатся взносы по обязательному налогу на здравоохранение до 64,50 евро (был 58,63 евро).
Изменились тарифы на газ и электричество
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 30 ноября решила вопрос цен на общественные поставки на январь, которые осуществляет компания Ignitis.
Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч. Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт. Общественные поставки актуальны для 450 000 жителей Литвы.
Итак, общественные поставки дешевеют при том, что увеличиваются тарифы на передачу электроэнергии и УООИ. Из-за повышения этих двух тарифов клиенты частных поставщиков будут платить за электричество на 2–3 центра за 1 кВт/ч больше.
Литовское агентство энергетики сообщает, что независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января. В планах цены стали на 6-16% больше.
По данным агенства, поставщики предлагают план с фиксированной ценой на 24 месяца по 24–28 цт за кВт/ч (одна зона) и 20–31 цт за кВт/ч (две зоны). План с фиксацией тарифа на 12 месяцев - соответственно 24–28 цт за кВт/ч и 18–31 цт за кВт/ч.
Сообщается также, что с 1 января 2024 года цена на газ снизилась на 4–7 цт за куб. м. На 4 цт подешевел газ для приготовления пищи, а на 7 цт – для тех, кто использует газ для отопления.
Газ для потребителей первой группы (для приготовления пищи) подешевел на 5,15% или на 7 центов до 1,29 евро за куб. м, для второй группы (отопление жилья) на 4,6% до 83 центов за куб. м, а для третьей – на 4,82% до 79 цт (все цены с НДС).
Абонентская плата в зависимости от группы составляет: 0,56, 3,99 и 3,99 евро.
Подорожали горючее, алкоголь и сигареты
Поправки к закону об акцизах были приняты в 2021 году. В соответствии с ними, должны были повысить тарифы акцизов на все виды алкоголя и табака. Повышение акцизов запланировано на 2022-2024 гг.
Минфин представил подсчеты уже запланированных повышений с 2024 года. Алкоголь в зависимости от разновидности подорожает на 3-36 центов, табачные изделия на 15-47 центов. Акциз на вино и другие ферментированные напитки (не крепче 8,5%) поднимется на 17,2% (с 93 до 109 евро за гектолитр). Если крепче, акциз вырастет на 10,1% – с 199 до 219 евро за гектолитр.
Акциз на промежуточные продукты до 15% увеличится на 8,3% – с 216 до 234 евро за гектолитр. На более крепкие – на 8,1% – с 308 до 333 euевро за гектолитр.
Акциз продуктов, содержащих этиловый спирт, увеличится на 6,8% - с 2310 до 2467 евро за гектолитр.
Увеличится и акциз на пиво - на 10% – с 8,6 до 9,46 евро за 1% фактической концентрации спирта, выраженной в процентах по объему за гектолитр. Подорожает и табак.
Акциз на сигареты повысится на 6,2% – с 130 до 138 евро за 1000 сигарет). Сигареты подорожают на 0,20 евро/20 шт.
Акциз на сигары и сигариллы вырастет на 20,3% - с 79 до 95 евро за кг. Курительный табак тоже подорожает. Его акциз увеличится на 7,8% – с 104,6 до 112,8 евро за кг. Больше всего подорожает нагреваемый табак и альтернативные ему продукты. Акциз вырастет на 32,1% – с 60,2 до 79,5 евро за 1000 шт.
Подорожает и акциз на жидкость для электронных сигарет - на 31,6% – с 0,19 до 0,25 евро за мл.
С Нового года вырастут акцизы на горючее, торфяные брикеты, каменный уголь.
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) акциз на торф составит 10 евро за тонну, на уголь – 7,53 евро за тонну, на кокс и лигниты - 8,98 евро за тонну. Сейчас акциз на дизельное топливо равен 372 евро за 1000 л, а с 2024 он вырастет до 410 евро за 1000 л, в 2025 г. – до 466 евро, в 2026 г. – до 500 евро.
По подсчетам Министерства охраны окружающей среды, литр дизельного топлива будет дорожать на 4-6 цт в год.
В Вильнюсе и в Клайпеде дорожает услуга вывоза мусора
С 2024 года жители столицы будут больше платить за утилизацию коммунальных отходов. Изменится также период оплаты и порядок отправки уведомлений, сообщили в Вильнюсском городском самоуправлении. Плата за утилизацию коммунальных отходов для владельца средней квартиры площадью 60 кв. м составит около 58 евро в год, по сравнению с 46 евро в 2023 году.
В 2024 году объем смешанных коммунальных отходов, подлежащих сбору и утилизации, составит 143 597,43 тонны в год. В стране также будет введен обязательный сбор пищевых отходов.
Изменится и срок оплаты сбора за четвертый квартал. В настоящее время, если плательщик выбирает поквартальную оплату, каждый взнос должен быть оплачен до последнего дня текущего квартала. При таком изменении платеж за четвертый квартал должен быть оплачен до 31 октября, а
Администратор сможет направить напоминание о задолженности уже в ноябре. Изменится и процедура отправки уведомлений о платежах. В настоящее время, если плательщик отказывается от получения платежного уведомления по обычной почте, он может найти его на сайте самообслуживания.
Кроме того, вильнюсцы должны будут сортировать пищевые отходы. Для этого им раздают многоразовые емкости и специальные оранжевые пакеты.
Подорожал вывоз мусора и в Клайпеде. С 1 января сбор увеличился на 33–37%, для жителей частных домов - на 24% – с 72 до 89 евро, для жителей многоквартирных домов – на 34%, с 8,2 до 11 евро за 10 кв. м жилья.
Изменились тарифы на почтовые услуги
С 1 января вступили в силу новые тарифы на универсальные почтовые услуги для частных клиентов. Предполагается, что общая средняя цена посылок, отправляемых за границу, снизится, а средняя стоимость отправки посылок в пределах Литвы увеличится примерно на 20%.
По данным "Литовской почты" (Lietuvos paštas), цены на крупные регистрируемые посылки весом от 500 г до 2 кг в США, Нидерланды, Канаду, Австралию и Италию сократятся на сумму в пределах 4-16%.
Общая средняя стоимость посылок, отправляемых за границу, снизится на 0,90 евро или на 3%. Цены на незарегистрированные мелкие отправления весом до 20 г (письма и открытки) в наиболее популярных направлениях будут в среднем на 11-22% выше.
Новые тарифы будут применяться также к незарегистрированным и зарегистрированным посылкам, отправляемым внутри Литвы.
С Нового года средняя стоимость пересылки корреспонденции и посылок внутри страны увеличится примерно на 20%. После вступления в силу новых тарифов отправка незарегистрированного стандартного письма или открытки в Литве будет стоить 1,55 евро.
"Литовская почта" также отмечает, что с 2024 года не будет больше отправлений, не относящихся к категории не приоритетных.