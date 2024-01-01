Какие изменения жителей Литвы ждут в Новом году

Из-за повышения минимальной зарплаты увеличатся взносы по обязательному налогу на здравоохранение до 64,50 евро (был 58,63 евро).

Увеличится одноразовое пособие на новорожденных - до 605 с 539 евро, "детские" деньги – до 96,25 евро.

Больше денег получат и получатели социальных подобий, поскольку базовый размер выплат увеличили до 55 евро (был 49 евро), пенсионное пособие увеличится до 197 евро (сейчас 184 евро).

В 2024 г. средняя пенсия по старости увеличится на 66 евро и составит 605 евро. Средняя пенсия людей с необходимым стажем увеличится на 70 евро и составит 644 евро.

С Нового года на 20% увеличился и необлагаемый налогами размер (ННР) - до 747 евро. Благодаря этому, люди с минимальной зарплатой получат на 75,2 евро "на руки" больше, а с зарплатой 1000 евро - на 30,24 евро больше. Люди с зарплатой от 2167 евро никаких перемен не ощутят.

С начала 2024 г. в Литве увеличилась минимальная зарплата до 924 евро "на бумаге" или на 84 евро "на руки". Рост составил 10% (было 840 евро).

По данным агенства, поставщики предлагают план с фиксированной ценой на 24 месяца по 24–28 цт за кВт/ч (одна зона) и 20–31 цт за кВт/ч (две зоны). План с фиксацией тарифа на 12 месяцев - соответственно 24–28 цт за кВт/ч и 18–31 цт за кВт/ч.

Литовское агентство энергетики сообщает, что независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января. В планах цены стали на 6-16% больше.

Итак, общественные поставки дешевеют при том, что увеличиваются тарифы на передачу электроэнергии и УООИ. Из-за повышения этих двух тарифов клиенты частных поставщиков будут платить за электричество на 2–3 центра за 1 кВт/ч больше.

Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч. Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт. Общественные поставки актуальны для 450 000 жителей Литвы .

Минфин представил подсчеты уже запланированных повышений с 2024 года. Алкоголь в зависимости от разновидности подорожает на 3-36 центов, табачные изделия на 15-47 центов. Акциз на вино и другие ферментированные напитки (не крепче 8,5%) поднимется на 17,2% (с 93 до 109 евро за гектолитр). Если крепче, акциз вырастет на 10,1% – с 199 до 219 евро за гектолитр.

Поправки к закону об акцизах были приняты в 2021 году. В соответствии с ними, должны были повысить тарифы акцизов на все виды алкоголя и табака. Повышение акцизов запланировано на 2022-2024 гг.

Газ для потребителей первой группы (для приготовления пищи) подешевел на 5,15% или на 7 центов до 1,29 евро за куб. м, для второй группы (отопление жилья) на 4,6% до 83 центов за куб. м, а для третьей – на 4,82% до 79 цт (все цены с НДС).

Сообщается также, что с 1 января 2024 года цена на газ снизилась на 4–7 цт за куб. м. На 4 цт подешевел газ для приготовления пищи, а на 7 цт – для тех, кто использует газ для отопления.

Акциз на промежуточные продукты до 15% увеличится на 8,3% – с 216 до 234 евро за гектолитр. На более крепкие – на 8,1% – с 308 до 333 euевро за гектолитр.

Акциз продуктов, содержащих этиловый спирт, увеличится на 6,8% - с 2310 до 2467 евро за гектолитр.

Увеличится и акциз на пиво - на 10% – с 8,6 до 9,46 евро за 1% фактической концентрации спирта, выраженной в процентах по объему за гектолитр. Подорожает и табак.

Акциз на сигареты повысится на 6,2% – с 130 до 138 евро за 1000 сигарет). Сигареты подорожают на 0,20 евро/20 шт.

Акциз на сигары и сигариллы вырастет на 20,3% - с 79 до 95 евро за кг. Курительный табак тоже подорожает. Его акциз увеличится на 7,8% – с 104,6 до 112,8 евро за кг. Больше всего подорожает нагреваемый табак и альтернативные ему продукты. Акциз вырастет на 32,1% – с 60,2 до 79,5 евро за 1000 шт.

Подорожает и акциз на жидкость для электронных сигарет - на 31,6% – с 0,19 до 0,25 евро за мл.

С Нового года вырастут акцизы на горючее, торфяные брикеты, каменный уголь.