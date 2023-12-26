Какие изменения ждут жителей Литвы в Новом году

Больше денег получат и получатели социальных подобий, поскольку базовый размер выплат увеличили до 55 евро (был 49 евро), пенсионное пособие увеличится до 197 евро (сейчас 184 евро).

В 2024 г. средняя пенсия по старости увеличится на 66 евро и составит 605 евро. Средняя пенсия людей с необходимым стажем увеличится на 70 евро и составит 644 евро.

Благодаря этому, люди с минимальной зарплатой получат на 75,2 евро "на руки" больше, а с зарплатой 1000 евро - на 30,24 евро больше. Люди с зарплатой от 2167 евро никаких перемен не ощутят.

С начала 2024 г. в Литве увеличится минимальная зарплата до 924 евро "на бумаге" или на 84 евро "на руки". Рост составит 10% (сейчас 840 евро).

По данным агенства, поставщики предлагают план с фиксированной ценой на 24 месяца по 24–28 цт за кВт/ч (одна зона) и 20–31 цт за кВт/ч (две зоны). План с фиксацией тарифа на 12 месяцев - соответственно 24–28 цт за кВт/ч и 18–31 цт за кВт/ч.

Литовское агентство энергетики сообщает, что независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января. В планах цены стали на 6-16% больше.

Общественные поставки актуальны для 450 000 жителей Литвы. Итак, общественные поставки дешевеют при том, что увеличиваются тарифы на передачу электроэнергии и УООИ. Из-за повышения этих двух тарифов клиенты частных поставщиков будут платить за электричество на 2–3 центра за 1 кВт/ч больше.

Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч. Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт.

Акциз на вино и другие ферментированные напитки (не крепче 8,5%) поднимется на 17,2% (с 93 до 109 евро за гектолитр). Если крепче, акциз вырастет на 10,1% – с 199 до 219 евро за гектолитр.

Минфин представл подсчеты уже запланированных повышений с 2024 года. Алкоголь в зависимости от разновидности подорожает на 3-36 центов, табачные изделия на 15-47 центов.

Поправки к закону об акцизах были приняты в 2021 году. В соответствии с ними, должны были повысить тарифы акцизов на все виды алкоголя и табака. Повышение акцизов запланировано на 2022-2024 гг.

Газ для потребителей первой группы (для приготовления пищи) подешевеет на 5,15% или на 7 центов до 1,29 евро за куб. м, для второй группы (отопление жилья) на 4,6% до 83 центов за куб. м, а для третьей – на 4,82% до 79 цт (все цены с НДС). Абонентская плата в зависимости от группы составляет: 0,56, 3,99 и 3,99 евро.

Сообщается также, что с 1 января 2024 года цена на газ снизится на 4–7 цт за куб. м. На 4 цт подешевеет газ для приготовления пищи, а на 7 цт – для тех, кто использует газ для отопления.

С Нового года вырастут акцизы на горючее, торфяные брикеты, каменный уголь. По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) акциз на торф составит 10 евро за тонну, на уголь – 7,53 евро за тонну, на кокс и лигниты - 8,98 евро за тонну.

Больше всего подорожает нагреваемый табак и альтернативные ему продукты. Акциз вырастет на 32,1% – с 60,2 до 79,5 евро за 1000 шт. Подорожает и акциз на жидкость для электронных сигарет - на 31,6% – с 0,19 до 0,25 евро за мл.

Акциз на сигары и сигариллы вырастет на 20,3% - с 79 до 95 евро за кг. Курительный табак тоже подорожает. Его акциз увеличится на 7,8% – с 104,6 до 112,8 евро за кг.

Акциз на сигареты повысится на 6,2% – с 130 до 138 евро за 1000 сигарет). Сигареты подорожают на 0,20 евро/20 шт.

Акциз продуктов, содержащих этиловый спирт, увеличится на 6,8% - с 2310 до 2467 евро за гектолитр. Увеличится и акциз на пиво - на 10% – с 8,6 до 9,46 евро за 1% фактической концентрации спирта, выраженной в процентах по объему за гектолитр. Подорожает и табак.

Акциз на промежуточные продукты до 15% увеличится на 8,3% – с 216 до 234 евро за гектолитр. На более крепкие – на 8,1% – с 308 до 333 euевро за гектолитр.

Изменится и срок оплаты сбора за четвертый квартал. В настоящее время, если плательщик выбирает поквартальную оплату, каждый взнос должен быть оплачен до последнего дня текущего квартала. При таком изменении платеж за четвертый квартал должен быть оплачен до 31 октября, а Администратор сможет направить напоминание о задолженности уже в ноябре.

В 2024 году объем смешанных коммунальных отходов, подлежащих сбору и утилизации, составит 143 597,43 тонны в год. В стране также будет введен обязательный сбор пищевых отходов.

Плата за утилизацию коммунальных отходов для владельца средней квартиры площадью 60 кв. м составит около 58 евро в год, по сравнению с 46 евро в 2023 году.

Со следующего года жители столицы будут больше платить за утилизацию коммунальных отходов. Изменится также период оплаты и порядок отправки уведомлений, сообщили в Вильнюсском городском самоуправлении.

Сейчас акциз на дизельное топливо равен 372 евро за 1000 л, а с 2024 он вырастет до 410 евро за 1000 л, в 2025 г. – до 466 евро, в 2026 г. – до 500 евро. По подсчетам Министерства охраны окружающей среды, литр дизельного топлива будет дорожать на 4-6 цт в год.

По данным "Литовской почты" ( Lietuvos paštas ), цены на крупные регистрируемые посылки весом от 500 г до 2 кг в США , Нидерланды , Канаду, Австралию и Италию сократятся на сумму в пределах 4-16%.

С 1 января вступают в силу новые тарифы на универсальные почтовые услуги для частных клиентов. Предполагается, что общая средняя цена посылок, отправляемых за границу, снизится, а средняя стоимость отправки посылок в пределах Литвы увеличится примерно на 20%.

Подорожает вывоз мусора и в Клайпеде . С 1 января сбор увеличится на 33–37%, а жителей частных домов - на 24% – с 72 до 89 евро, для жителей многоквартирных домов – на 34%, с 8,2 до 11 евро за 10 кв. м жилья.

Кроме того, вильнюсцы должны будут сортировать пищевые отходы. Для этого им раздают многоразовые емкости и специальные оранжевые пакеты.

Изменится и процедура отправки уведомлений о платежах. В настоящее время, если плательщик отказывается от получения платежного уведомления по обычной почте, он может найти его на сайте самообслуживания.

Правила дорожного движения предусматривают, что электросамокаты и другие электрические устройства микромобильности могут использоваться лицами в возрасте от 16 лет и старше, а с 14 лет — только при условии прохождения курса обучения и наличия сертификата, выданного учебным заведением. Для катания во дворе жилого дома возрастных ограничений нет, но дети до 10 лет должны находиться под присмотром взрослых.

Почта Литвы также отмечает, что с 2024 года не будет больше отправлений, не относящихся к категории не приоритетных.

Новые тарифы будут применяться также к незарегистрированным и зарегистрированным посылкам, отправляемым внутри Литвы. С нового года средняя стоимость пересылки корреспонденции и посылок внутри страны увеличится примерно на 20%.

Цены на незарегистрированные мелкие отправления весом до 20 г (письма и открытки) в наиболее популярных направлениях будут в среднем на 11-22% выше.

С 1 января следующего года движение электрического микромобильного транспортного средства разрешается только по велосипедным дорожкам, пешеходным и велосипедным дорожкам или велодорожкам, а при их отсутствии - по соответствующей обочине. Тротуар или проезжая часть могут использоваться только при отсутствии этих дорожных элементов. Максимально допустимая скорость электрического микромобильного транспортного средства должна составлять 20 км/ч, а при проезде пешеходных переходов - не более 7 км/ч.

Для несовершеннолетних всегда обязателен шлем, а для взрослых - на проезжей части. При движении по проезжей части необходимо носить яркий жилет или включать фары. Оба требования обязательны в темное время суток или при плохой видимости.