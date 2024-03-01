Какие изменения ждут жителей Литвы с 1 марта: список

В начале телефонных номеров вместо 8 будут использовать 0
Служба регулирования связи (СРС) подготовила порядок, согласно которому в течение нескольких лет цифра 8 вначале телефонных номеров будет заменена на 0. Первый этап реализации изменений в телефонных номерах официально начинается с 1 марта этого года. Правда, пока он только технический и важный для операторов связи, говорится в сообщении СРС.
Эти шаги позволят осуществить процесс, длившийся более 20 лет, который был затруднен из-за использования коротких номеров службами экстренной помощи, где в качестве начала номера иногда использовался 0: 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033.
Представитель СРС напоминает, что те, кто уже пользуется присвоенным Литве кодом +370, сохраняя контактные номера в своих блокнотах, не почувствуют изменений. Что пользователи могут начать делать прямо сейчас, так это изменить цифру 8 в начале номеров телефонов на международный код +370. В настоящее время уже есть работающие мобильные приложения, которые позволяют легко корректировать номера телефонов.
8 будет полностью отключена с 1 марта 2025 года.
Меняется порядок движения около Вильнюсского аэропорта
Самоуправление столицы сообщает, что в период с 1 марта по 15 апреля на въездах в Вильнюсский аэропорт будут введены временные ограничения.
Будет временно изменен:
выезд на ул. Родунёс (в южном направлении) на перекрестке будет сужен до 1 полосы;
выезд на ул. Викингу (в северном направлении) на перекрестке будет сужен до 1 полосы движения; на перекрестке на ул. Викингу только первая полоса будет предназначена для поворота направо (на ул. Ф.Вайткаус);
на перекрестке Родунёс только вторая полоса будет предназначена для поворота налево (на ул. Ф.Вайткаус);
при выезде из аэропорта на перекресток первая полоса движения будет отменена, поворот направо (на ул. Викингу) будет возможен со второй полосы, третья полоса движения будет работать в обычном режиме (прямо и налево);
в зоне работ (вокруг перекрестка) скорость транспортных средств будет ограничена до 30 км/ч.
Для пешеходов: с 1 марта по 15 апреля регулируемый пешеходный переход на западной стороне перекрестка (через ул. Ф.Вайткауса) будет временно закрыт. В этот период также будет запрещено использование тротуаров вдоль парковки P2.
Regitrа применяет новую методику при оценке сдающих экзамены
Критерии, по которым сейчас оценивают экзамен о вождении, были приняты в 2013 году, поэтому в конце 2023 года было решено, что их надо уточнить. С 1 марта вступают в силу новые критерии.
Сдающие экзамены знают, что ошибки могут быть разными: некритические, критические, специфические повторяющиеся или общие критические. В каждом случае, чтобы была зафиксирована ошибка, сдающий экзамен должен что-то сделать, например, – не показать поворот, ехать не по той полосе во время маневра и т.д.
Список пояснения ошибок очень длинный, но до сих пор бывают разные разногласия в некоторых случаях.
Пресс-секретарь Regitrа Лукас Восилюс сказал, что по этой причине было решено уточнить список, чтобы не осталось двусмысленностей. Сообщается, что пояснения в основном таят в себе корректирующий характер.
На междугородних маршрутах пассажиров-инвалидов будут перевозить специальные автобусы
В Литве услуги пассажирам начнут предоставлять 10 новых автобусов марки Volvo, в которых есть 45 сидячих мест, 1 место для инвалида-колясочника, два места для людей со спецпотребностями.
В этих автобусах есть специальные кнопки Stop, помеченные шрифтом Брайля, кроме того, оборудована звуковая информационная система для сообщения об изменениях маршрута, остановках и т.д.
На данный момент эти автобусы будут ездить из Вильнюса в Биржай, Йонишкис, Кибартай, Мажейкяй, Новую Акмяне, Рокишкис, Шилале, Шилуте, Таураге, Зарасай, Ниду и Швянтои и назад.
Официально начинается мотосезон
С 1 марта в Литве официально начинается мотосезон. Полиция напоминает, что для вождения мотоцикла надо получить соответствующую категорию.
Закрываются КПП Лаворишкес и Райгардас
21 февраля правительство одобрило закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью - Райгардас и Лаворишкес. Они будут закрыты с 1 марта 2024 года.
Через эти пункты не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. С весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.
Правительство также решило постепенно сокращать выдачу разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам (на 50%), ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена" и в Кибартай (за исключением случаев, когда Служба охраны госграницы принимает иное решение).
Напомним, что гражданам Литвы рекоемндуют не ездить в Беларусь и Россию из-за участившихся провокаций и активизации спецслужб этих стран.