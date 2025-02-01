Какие изменения ждут с 1 февраля: что важно знать?

Работники службы по правам ребенка будут использовать видеорегистраторы. Видео будут делать в тех случаях, когда поступает сообщение, на которое надо отреагировать не позднее, чем в течение 1-6 часов – чаще всего в таких случаях дети нуждаются в срочной помощи из-за возможного насилия. В случае необходимости такие видео будут передавать следователями или суду. Видеозаписи будут хранить 60 дней. Служба надеется, что такое решение внесет больше ясности и даст больше надежной информации как правоохране, так и судам, а также семьям, с которыми встречаются специалисты в ходе расследования сообщений. Работники службы смогут увереннее себя чувствовать в сложных ситуациях.