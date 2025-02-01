Какие изменения ждут с 1 февраля: что важно знать?

В Вильнюсе появится новая остановка общественного транспорта. По просьбам пассажиров с 1 февраля между остановками „Центрине“ и Эглишкю“ появится новая остановка „Спалё. На этой остановке будет останавливаться автобус 119 маршрута. Незначительно изменится расписание этого автобуса. Оно доступно с 30 января.
С 1 февраля меняются тарифы на проезд в Вильнюсском районе. Отныне плата составит 0,083 евро (без НДС) или 0,09 евро (с НДС) за каждый километр. Минимальная цена за городом – 0,7 евро (с НДС). На городской территории, независимо от продолжительности поездки, плата составит 0,7 евро (с НДС). До сих пор цена за 1 км была 0,07085 евро (с НДС), а минимальная стоимость билета за городом 0,60 евро (с НДС). Плата за проезд школьников в школу и назад составит 0,083 евро (без НДС), т.е. 0,09 евро (с НДС) за фактическое расстояние (не будет действовать минимальная цена).
Работники службы по правам ребенка будут использовать видеорегистраторы. Видео будут делать в тех случаях, когда поступает сообщение, на которое надо отреагировать не позднее, чем в течение 1-6 часов – чаще всего в таких случаях дети нуждаются в срочной помощи из-за возможного насилия. В случае необходимости такие видео будут передавать следователями или суду. Видеозаписи будут хранить 60 дней. Служба надеется, что такое решение внесет больше ясности и даст больше надежной информации как правоохране, так и судам, а также семьям, с которыми встречаются специалисты в ходе расследования сообщений. Работники службы смогут увереннее себя чувствовать в сложных ситуациях.
В феврале – помощь в отказе от использования ф-газов. Министр охраны окружающей среды подписал документ о снижении использования ф-газов, согласно которому предусмотрены дотации в размере до 70% на тепловые насосы (воздух–вода; вода–вода; земля–вода; воздух–воздух). Те, кто использует эти дотации, должны заметить ф-газы следующими альтернативами: CO2, аммиаком, пропаном или ф-газами и их смесями с низким уровнем выделения парниковых газов. Выделяют деньги на оборудование и его установку. На помощь могут претендовать медучреждения, библиотеки, учреждения, предоставляющие социальные услуги, владельцем которых является государство или же частичным владельцем. Кроме того, на такую помощь могут претендовать некоторые неправительственные организации. Один заявитель может получить до 1,45 млн. евро. Планируется, что заявки можно будет подавать с 14 февраля 2025 г.