Какие фильмы жители Литвы смотрят на Рождество и Новый год

В десятку самых популярных фильмов 2014-2023 гг входят анимационные фильмы или фильмы для всей семьи.
"Мы анализировали, какие фильмы смотрят в декабре в течение 10 последних лет. Однозначный лидер - цикл фильмов "Один дома", он попал в ТОП-10 37 раз, нередко разные серии занимали сразу несколько позиций подряд. Речь идет о 5 частях", – сказала представитель Kantar Лина Петрайтене.
В этих фильмах события происходят перед Рождеством, сценарии веселые, позитивные, юмористические – возможно, поэтому их популярность не меркнет. Это лидер первых трех позиций – призовых мест на протяжении 10 лет, по данным Kantar.
"Один дома" попал и в лидеры ТОП-10 этого года.
"Видимо, в праздники пультом управляют юные зрители. Другим фильмам в лидеры пробиться сложно", – сказала Петрайтене.
Еще один популярный фильм – "Холодное сердце", фильмы этого цикла за 10 лет попадали в TOP-10 12 раз.
На третьем месте – классика Рождественского периода - фильмы о Гарии Поттере, эти фильмы занимали 5 позиций в ТОП-10 последнего десятилетия, "Шрэк" - 3 раза.
Петрайтене сказала, что телевидение в Литве остается самой популярной формой досуга. У телеэкранов жители Литвы в декабре проводят около 4 часов в день, чаще всего вечером – после 18 ч., а пиковое время - 20-21 ч.