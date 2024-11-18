Какие анализы надо сдавать каждый год, а какие не только будут стоить денег, но и введут в заблуждение

Анализы каждому подбирают индивидуально
По словам Саусерене, подобрать подходящие анализы непросто. „Я должна вас разочаровать, поскольку не дам простого и ясного ответа всем. Спектр исследований индивидуален, я убеждена, каждый анализ надо сдавать, когда ты знаешь, что будешь делать с результатом, ответ на какой вопрос нужен“, – сказала врач.
Однако если у пациента нет никаких жалоб, анализы зависят от возраста и семейного анамнеза. „Дети и молодые люди (до 40 лет), подчеркиваю – у которых нет дополнительных рисков и рисков в связи с образом жизни, питанием, семейным анамнезом и т.д., каждых два года должны сдавать анализы на содержание глюкозы в крови и делать общий анализ крови. С 40 лет – дополнительно надо проверять уровень холестерина, показатели почек. Женщины должны активно участвовать в профилактике онкозаболеваний, это не анализ крови, а профилактический анализ на рак шейки матки (с 25 лет), рак груди – маммография с 50 лет. Мужчины – анализ на простатический специфический антиген (ПСА)“, – сказала специалист.
Некоторые анализы могут ввести в заблуждение
На вопрос, какие анализы не стоит делать, если нет никаких жалоб, и их не назначал врач, Саусерене ответила, что всегда надо думать, как вы будете использовать результат. „Исчерпывающие стандартные пакеты исследований – довольно дорогое и не всегда необходимое „удовольствие“. Если человек планирует заказать его, на до думать, что он будет делать с „выделенными“ строчками. Ранее, когда ко мне в кабинет приходил перепуганный пациент с незначительными жалобами или без них, но с несколькими листами анализов, на которых выделено несколько строк, показывающих отклонение от нормы, я говорила, что анализы должен комментировать врач, который их назначил, поскольку только он и пациент знают, зачем было назначено исследование. И сейчас я придерживаюсь этого мнения. Однако все чаще я уделяю время подробной консультации и объяснению, почему одно отклонение от нормы - важно, а другое - нет“, – сказала врач.
Так она надеется на повышение „грамотности“ каждого пациента, чтобы он понял, что ему не надо повторять дорогое исследование каждые месяцев.
„Онкомаркеры в большинстве случаев нецелесообразны для профилактического обследования (за исключением ПСА). Они реагируют поздно, и если мы получили хороший результат, не можем быть спокойны и уверены, что человек не болеет раком. И напротив, например., у курящих некоторые показатели могут быть повышены, хотя они не болеют раком. Чаще всего такие случаи вызывают стресс у пациента. Те же онкомаркеры имеют иное значение, если у человека уже установили рак, потом вылечили и далее проводят наблюдение, чтобы болезнь не возобновилась. Для этого нужны эти исследования на практике. В исключительных случаях, когда есть семейный анамнез некоторых видов онкологии, эти исследования можно проводить несколько раз, динамика их изменений может быть важной“, – сказала врач.
Только опустошают карманы и вызывают беспокойство
А какие анализы надо сдавать, но реже раза в год? „Анализы не лечат. Я предлагаю начать с подробной консультации с семейным врачом или другим врачом, с которым вы периодически консультируетесь. Надо подготовиться к консультации – записать жалобы, даже не самые актуальные или редко наблюдающиеся, рассказать, какие лекарства вы принимали, какие БАДы. По возможности, стоит узнать, какими болезнями болеют или болели ваши ближайшие родственники. Ответить на вопросы врача об образе жизни, питании, изменении веса и т.д. Эти данные очень важны для составления индивидуального плана анализов. Например, если вы ощущаете усталость, нарушение ритма сердца, если у вас выпадают волосы, ухудшается память – надо проверить электролиты в крови, гормоны щитовидной железы, запасы железа – ферритина, витамин D. Если вы вегетарианец – ежегодно проверяйте запасы витамина B12, если у вас есть боли в суставах и избыточный вес – наличие мочевой кислоты, анализ на ревматоидный фактор. Правда, некоторые анализы платные“, – сказала собеседница.
По ее словам, семейному врачу помогло бы, если бы вы сказали, является ли приоритетным быстрый платный анализ. „Например, если выясняют, нет ли анемии, можно сразу проверить ферритин, за такой анализ надо платить. А если после выполнения общего анализа выяснится наличие малокровия (анемии), то проверить ферритин можно бесплатно. Однако придется прийти еще раз и сдать кровь из вены“, – сказала Саусерене.
По ее словам, еще один важный аспект – периодичность повторения анализов.
„Надо подчеркнуть, что большая часть анализов имеет смысл, если оценивают динамику изменений, поэтому важно такие анализы сдавать в том же учреждении или лаборатории, где реагенты и нормы не меняются. Обычно исследования повторяют для наибольшей эффективности лечения, оценки контроля над болезнью. Если назначено лекарство для снижения холестерина, через несколько месяцев повторяют анализы и выясняют, хорошо ли работает лекарство, потом анализ повторяют через год. А любопытства ради повторять анализы не стоит – это только повышает беспокойство и опустошает кошелек“, – сказала врач.