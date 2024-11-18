Какие анализы надо сдавать каждый год, а какие не только будут стоить денег, но и введут в заблуждение

На вопрос, какие анализы не стоит делать, если нет никаких жалоб, и их не назначал врач, Саусерене ответила, что всегда надо думать, как вы будете использовать результат. „Исчерпывающие стандартные пакеты исследований – довольно дорогое и не всегда необходимое „удовольствие“. Если человек планирует заказать его, на до думать, что он будет делать с „выделенными“ строчками. Ранее, когда ко мне в кабинет приходил перепуганный пациент с незначительными жалобами или без них, но с несколькими листами анализов, на которых выделено несколько строк, показывающих отклонение от нормы, я говорила, что анализы должен комментировать врач, который их назначил, поскольку только он и пациент знают, зачем было назначено исследование. И сейчас я придерживаюсь этого мнения. Однако все чаще я уделяю время подробной консультации и объяснению, почему одно отклонение от нормы - важно, а другое - нет“, – сказала врач.