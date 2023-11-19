Как жили в детдомах Сибири дети депортированных поляков, немцев и жителей стран Балтии

В советское время было две волны депортации поляков — в апреле 1936 года и 1940–1941 годах. Во время первой волны выселяли поляков и немцев из приграничных районов СССР. Во время второй — только поляков, живших во вновь присоединённых районах Западной Белоруссии и Западной Украины. По данным российских властей, принудительно переселили 389 тысяч человек и 39 тысяч из них умерло, не пережив переселения. Их детей, ставших сиротами, помещали в специальные детские дома.

На сайте музея "Следственная тюрьма НКВД" опубликованы воспоминания двух воспитательниц — младшей группы Польского детского дома Раисы Вдовиной и Чаинского детского дома для детей спецпереселенцев из стран Балтии, Молдовы и немцев Поволжья Валентины Девяниной. Педагоги рассказывают, как был устроен быт детей "врагов народа" в казённых домах. Их родители погибли во время войны и депортации или сидели в тюрьмах.

"Это уже война была, настолько был голод в городе, что люди продавали всё. Но я сохранила своё пальто, — писала в воспоминаниях Раиса Вдовина. — Оно ношеное было, но производило впечатление нового. Драповое темно-синее пальто и темно-синяя шляпа английского фасона. Потом, когда я разделась, они обратили внимание на то, что я в туфельках приехала и шерстяном платье с гипюровым воротником и брошью. Типичный наряд учительницы. Как Ленин говорил".

"Иностранным домом" оказался Польский детский дом. На следующий день Раису представили остальным сотрудникам, среди которых были поляки. Та им сразу понравилась, про неё сказали, что она им подходит, "производит впечатление культурной особы". Раиса вспоминала, что в ней оценивали всё, даже одежду.

Раису Вдовину направили на работу в Полский детский дом через гороно в 1943 году. После окончания факультета русского языка и литературы 40-летняя Раиса Вдовина работала в вечерней школе и на дошкольных курсах. Воспитательницей в "иностранный дом" её позвала инспектор гороно Полина Новоселова. Дала ей день на раздумье. Раиса согласилась: ей нужна была работа. Муж погиб на фронте, Раиса осталась одна с пятилетней дочерью.

Детский дом для детей польских спецпереселенцев существовал в Томске в 1942-1944 годах. Одной из воспитательниц там была местная жительница Раиса Вдовина. В 1990-е годы она записала воспоминания, которые вошли в архив томского музея "Следственная тюрьма НКВД".

Заведовала детским домом на тот момент солидная женщина — коммунистка и украинка. Она и сказала Вдовиной выходить на работу на следующий день. Но сначала Раису отвели в её группу, чтобы посмотреть, как она ладит с детьми. Всё прошло хорошо, и Вдовина начала работать в детдоме.

На тот момент в "иностранном доме" было 100 детей, из них 20 дошкольников. Все были сиротами, кроме двух, Рысика и Адели, их мать работала на кухне детдома. Все дети и разговаривали по-польски, и молились по-польски. Как-то Раиса увидела, как дети молятся. После того, как она их уложила спать, она собралась домой и прошла мимо окон своей группы.

"Смотрю, они все на коленях стоят, молятся. Думаю, бог с ними, значит, так нужно. Все равно они все поедут в Варшаву. Зачем я буду говорить им: нет у нас бога или не надо молиться? Зачем я буду маленьким детям это говорить? Вырастут, оценят сами, как им жить. Я никому и не сказала. Но им кто-то другой из состава воспитателей сказал: дети, не молитесь", — говорит Вдовина.