Как выглядит самое дорогое жилье в Литве, и почему архитектор Ракаускас иногда считает слово „некрасиво“ комплиментом

Почему жилье в старой Паланге стоит миллионы?
Архитектор Донатас Ракаускас может быть настоящим послом архитектуры курорта. 55-летний архитектор живет здесь и творит. За 30 лет творчества почти 30 зданий он спроектировал именно в Паланге. В передаче „Герои повседневности“ он показал самые впечатляющие свои творения, на которые вы точно обратили внимание во время визитов в Палангу – Viešnagė, Lūšis, Eglės apartamentai, гостиница Palanga Life Balance SPA.
Архитектор не сомневается – когда речь идет о недвижимости, эпитеты „дешевое“ и „хорошее“ идут нога в ногу.
„Чудес не бывает, – сказал Ракаускас. – А построенное в дорогом месте дешевое здание в будущем будет стоить столько, сколько стоит участок, затем его снесут“.
Почти всю свою жизнь Ракаускас проводит на участке площадью 1 кв. км – в старой части Паланги, которая начинается к югу от ул. Й.Басанавичюса и заканчивается около парка Бируте. Это самая дорогая часть курорта, где недвижимость дороже, чем в Вильнюсе.
„Здесь просторно, каждое здание находится на фоне природы, каждое можно обойти со всех сторон. Здесь много деревьев, которые являются точкой отсчета“, – сказал собеседник.
Ракаускас сказал, что не является представителем богемы, поэтому на небольшом курорте ему достаточно мероприятий и общения с единомышленниками.
Кроме того, над объектами работает немало специалистов, а вот Донатас создает свои большие объекты один. Одновременно он работает только над одним объектом. Три месяца уходят только над обдумывание идеи.
Донатас сказал, что для создания отличного объекта одного архитектора недостаточно. Половина успеха - владелец здания, его взгляды, образование, наконец, доверие. Они должны быть единомышленниками. А заказчики, которые сами все знают, вызывают у архитектора улыбку.
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