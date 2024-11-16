Как выглядит самое дорогое жилье в Литве, и почему архитектор Ракаускас иногда считает слово „некрасиво“ комплиментом

„Чудес не бывает, – сказал Ракаускас. – А построенное в дорогом месте дешевое здание в будущем будет стоить столько, сколько стоит участок, затем его снесут“.

Архитектор не сомневается – когда речь идет о недвижимости, эпитеты „дешевое“ и „хорошее“ идут нога в ногу.

Архитектор Донатас Ракаускас может быть настоящим послом архитектуры курорта. 55-летний архитектор живет здесь и творит. За 30 лет творчества почти 30 зданий он спроектировал именно в Паланге. В передаче „Герои повседневности“ он показал самые впечатляющие свои творения, на которые вы точно обратили внимание во время визитов в Палангу – Viešnagė, Lūšis, Eglės apartamentai, гостиница Palanga Life Balance SPA.

Почти всю свою жизнь Ракаускас проводит на участке площадью 1 кв. км – в старой части Паланги, которая начинается к югу от ул. Й.Басанавичюса и заканчивается около парка Бируте. Это самая дорогая часть курорта, где недвижимость дороже, чем в Вильнюсе.

„Здесь просторно, каждое здание находится на фоне природы, каждое можно обойти со всех сторон. Здесь много деревьев, которые являются точкой отсчета“, – сказал собеседник.

Ракаускас сказал, что не является представителем богемы, поэтому на небольшом курорте ему достаточно мероприятий и общения с единомышленниками.