Как выбрать индивидуальные очистные сооружения?

Жители, не имеющие доступа к центральной системе водоотведения, могут выбрать один из трех типов установок: индивидуальную станцию хранения сточных вод резервуарного типа, индивидуальную станцию очистки сточных вод биологического типа или индивидуальную станцию очистки сточных вод септического типа. При выборе установки следует учитывать ваши потребности, стоимость установки и ее монтажа, а также эксплуатационные расходы. Также необходимо учитывать возможность сброса очищенных стоков в окружающую среду, так как природные условия не всегда подходят для этого.
Самыми простыми являются индивидуальные накопители сточных вод резервуарного типа. Они могут быть установлены компаниями, которые их монтируют. В этом случае сточные воды из ванных комнат, туалетов или кухонь сливаются в герметичный резервуар рядом с домом, откуда их периодически вывозят грузовые машины.
Однако при выборе такого типа установки следует в первую очередь учитывать количество проживающих в доме людей, живут ли они постоянно или только летом (например, в садовых домах), поскольку от этого зависит объем сбрасываемых сточных вод, объем необходимого резервуара и частота удаления накопившихся сточных вод. Например, дом с постоянным проживанием может нуждаться в обслуживании раз в месяц, в то время как садовый дом — гораздо реже. Перевозчики сточных вод будут регистрировать факт сбора стоков в NTIS, при этом самим владельцам объектов подключаться к этой информационной системе необязательно.
Индивидуальное хранилище сточных вод резервуарного типа, т.е. без сброса в окружающую среду, не требует обязательного тестирования сточных вод.
Другой тип установок - индивидуальные очистные сооружения типа септик (также известные как анаэробные установки). Хотя работа анаэробных очистных сооружений не требует использования электроэнергии, одним из их недостатков является то, что сточные воды, очищенные в анаэробных очистных сооружениях, не соответствуют экологическим стандартам. Как правило, сточные воды из таких очистных сооружений необходимо подвергать дополнительной обработке.
В этом случае обычно устанавливается какая-либо система фильтрации. Независимо от того, является ли дополнительная очистка растительной или почвенной (камыш, тростник, гравий, песок, торф и т. д.), инфильтрационной или современной биофильтрационной, одним из недостатков такой системы является то, что она значительно увеличивает площадь участка, необходимого для установки общей системы очистки сточных вод. Необходимо соблюдать гигиенические требования к расстоянию, на котором установка может быть установлена от жилого дома или источника питьевой воды, поскольку такие системы очистки сточных вод неизбежно приводят к загрязнению почвы и грунтовых вод. Кроме того, срок службы системы фильтрации невелик (6-7 лет), то есть через некоторое время необходимо устанавливать новую систему фильтрации.
Третий тип установок - индивидуальные биологические очистные сооружения. Она потребляет электроэнергию, но получаемые стоки очищаются до высокого качества, а оставшаяся после очистки вода прозрачна и не имеет запаха.
Если речь идет о септиках или станциях биологической очистки, то образующиеся в них осадок и органические вещества также должны удаляться с периодичностью, указанной производителем станции. Транспортные компании будут фиксировать факт удаления ила в системе NTIS. Кроме того, владельцы этих установок должны будут проводить обязательный анализ сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду или в системы фильтрации, один раз в календарный год.
Обратите внимание, что отдельные очистные сооружения должны быть сертифицированы по единой для всего ЕС системе. Рекомендуется выбирать установку для конкретного объекта, проводить очистку, выбирать место сброса сточных вод и выполнять монтаж силами специалистов в данной области.
На сайте NTIS пользователи могут найти широкий спектр полезной информации о перевозчиках сточных вод, об установщиках и о типах отдельных очистных сооружений. Это не требует от пользователя регистрации в системе.