На территории Курской области, точное месторасположение которой остается под завесой секретности, украинские инженеры в прошлом году провели испытания совершенно нового образца военной техники в условиях реального боя. Это устройство представляет собой дрон, но не простой, а наземно-роботизированный комплекс, который получил название Лють (с укр. - Ярость). Этот уникальный наземный беспилотный аппарат вооружен крупнокалиберным пулеметом и был направлен по разрушенной дороге в сторону позиций россиян.
Во время своего движения Лють привлек внимание врага, вынудив его открыть интенсивный огонь по себе. Несмотря на множество попаданий из стрелкового оружия, этот дрон проявил удивительную стойкость и способность к ответному огню, выпустив свои пули в ответ на атаку. Однако его основная задача заключалась не только в ведении огня, но и в разведке вражеских позиций
Сразу после того, как Лют раскрыл вражеские позиции, в действие были введены воздушные FPV-коптеры, которые нанесли точные удары по обнаруженным целям. Об этом важном событии рассказал главный инженер предприятия, занимающегося разработкой и сборкой НРК Лют. Однако, по соображениям безопасности, он предпочел не раскрывать свое имя, а также отказался сообщить название своей компании и даже приблизительное месторасположение ее деятельности. При этом инженер сказал, что его компания в прошлом году увеличилась в десять раз.
Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) переживает беспрецедентный бурный рост, подпитываемый не только государственными инвестициями, но и масштабными международными инициативами. Это явление наблюдается все чаще, свидетельствуя о глубоких трансформациях в отрасли.
ОПК будущего
Одним из ярких примеров является программа ZBROYARI: Manufacturing Freedom, объединившая усилия девяти стран: Дании, Канады, Нидерландов, Литвы, Великобритании, Швеции, Норвегии, Исландии, США и Европейского Союза. Эта международная коалиция, в рамках которой страны-партнеры предоставляют финансирование либо из собственных бюджетов, либо за счет средств, полученных от замороженных российских активов, внесла в украинский ОПК более 1,5 миллиарда долларов США только за 2024 год. Цифра впечатляет и демонстрирует масштаб международной поддержки украинской оборонки.
Однако ZBROYARI – это лишь верхушка айсберга. Существует ряд других крупных международных проектов, направленных на укрепление и модернизацию украинского miltech. В частности, заслуживает отдельного внимания так называемая „датская модель“ сотрудничества. В рамках этой инициативы датское правительство выступает в роли координатора, привлекая партнеров для финансирования производства различных видов вооружений в Украине.
В 2024 году „датская модель“ привлекла 597 миллионов евро, которые были направлены на производство высокоточных дальнобойных беспилотных летательных аппаратов, ракетных систем, артиллерийских установок и различных видов тылового обеспечения.
Наглядный пример – компания Huless, разработчик мобильной системы связи для беспилотников, устойчивой к подавлению средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта компания привлекла один миллион долларов инвестиций через платформу Brave1, что демонстрирует растущий интерес к российским инновациям в сфере обороны.
Но не стоит забывать и о значительном вкладе самого украинского государства. В 2024 году государственный бюджет Украины выделил на оборону колоссальную сумму – 1,7 триллиона гривен (около 41,5 миллиарда долларов США). Это свидетельствует о приоритетном внимании, уделяемом правительством развитию и модернизации национального оборонно-промышленного комплекса.
В 2024 году Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), ныне курирующая сферу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществила масштабную поставку дронов для нужд сил безопасности и обороны страны. По официальным данным ведомства, более 1 250 000 беспилотников украинского производства были переданы в распоряжение защитников Украины. При этом доля украинских дронов среди всех БПЛА, закупленных Госспецсвязи по контрактам, составила ошеломляющие 97,7%.
Эти беспилотные системы были поставлены 111-ю украинскими производителями. Заслуживает внимания тот факт, что из этого внушительного количества лишь два предприятия являются государственными, остальные – частные компании. Это говорит о динамичном развитии частного сектора в оборонной сфере Украины и о его значительном вкладе в обеспечение потребностей армии.
Украинский специалист Александр Чендеков из компании Airlogix отмечает быстрый рост технологического уровня беспилотников (БПЛА) российского производства. Он указывает на несколько примеров: обычные дроны с видом от первого лица (FPV-дроны) теперь часто оборудуются системами автоматического наведения на цель. Ночные дроны оснащаются тепловизионными камерами, позволяющими обнаруживать объекты в темноте. Более крупные беспилотники, которые можно назвать „бомберами“ из-за их способности нести значительное количество взрывчатых веществ.
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, руководитель Министерства цифровой трансформации, который активно участвует в развитии беспилотной авиации, подчеркнул значительный рост производства крупных БПЛА. Если в середине 2022 года месячный объем производства составлял всего 5 единиц, то к концу 2024 года этот показатель впечатляюще вырос до 500 экземпляров.
Более того, Федоров отметил переход от традиционных винтовых БПЛА к более современным реактивным моделям. Реактивные дроны обладают в 3–5 раз более высокой скоростью, приближаясь по своим характеристикам к крылатым ракетам.
Эта тенденция нашла яркое отражение в деятельности компании Атлон Авиа, где 250 сотрудников трудятся над созданием разведывательных беспилотников.
Флагманским продуктом Атлон Авиа является комплекс Фурия, который в прошлом году пополнился новой моделью – Фурия-2. Эта модернизированная версия демонстрирует значительное улучшение ключевых характеристик. Время полета увеличено вдвое – до 6 часов по сравнению с 2–2,5 часами у предшественника. Дальность полёта также значительно возросла, достигнув 100 километров против 50 километров у Фурии первого поколения.
Украинские беспилотные летательные аппараты демонстрируют не только превосходство в технологическом плане, но и становятся более выгодными с экономической точки зрения. В качестве примера можно привести комплекс „Фурия“: его полная комплектация оценивается в 9–9,5 миллиона гривен (около 200 тысяч долларов США), что значительно дешевле аналогичного польского комплекса FlyEye, цена которого составляет 700 тысяч долларов.
Соучредитель компании Артем Вьюник объясняет эти достижения увеличенным внутренним объемом дрона, позволившим интегрировать более совершенное оборудование. Это включает в себя большие многоканальные GPS-антенны, обеспечивающие более точное позиционирование и навигацию, а также мощные вычислительные модули, способные обрабатывать большие объемы данных в реальном времени.
Однако, компания Атлон Авиа не останавливается на достигнутом. В настоящее время команда Вьюнника активно работает над созданием новой модели – барражирующего дрона Гримм. Этот аппарат позиционируется как аналог российского дрона-камикадзе „Ланцет“, но с существенными улучшениями. Ключевым преимуществом Гримма должна стать увеличенная дальность полёта – 100 километров против 70 километров у российского аналога. Это достижение, безусловно, значительно повысит эффективность применения данного типа вооружения, расширяя зону поражения и снижая риски для операторов.
Увеличивается выпуск продукции не только по дронам, но и всем остальным направлениям ОПК. Так Владислав Бельбас, гендиректор „Украинской бронетехники“, одного из крупнейших частных предприятий оборонной промышленности Украины, рассказал украинскому Forbes, что его компания за время войны стала крупнее сразу в 470 раз и превратилась в ключевого поставщика Минобороны. Производственные мощности увеличились в десятикратном размере: выпуск бронеавтомобилей вырос в 3,5 раза, а боеприпасов – в 10 раз.
Планы Министерства обороны Украины на 2025 год, озвученные директором департамента политики закупок Глебом Каневским, красноречиво свидетельствуют об этом. Запланированные инвестиции в размере более 44 миллиардов гривен (более 1,05 миллиарда долларов США) предназначены для приобретения, в значительной степени, FPV-дронов, что подчеркивает их критическую важность в современной войне.
Фактически, украинский miltech превращается в важный фактор глобальной безопасности, создавая новые возможности для сотрудничества и экономического роста. Таким образом, бурный рост украинского ВПК – это не просто военный фактор, а важное событие с широкими экономическими и геополитическими последствиями для Европы.