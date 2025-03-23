Как украинское ОПК стало одним из прогрессивных в мире и почему это важно для Европы

Сразу после того, как Лют раскрыл вражеские позиции, в действие были введены воздушные FPV-коптеры, которые нанесли точные удары по обнаруженным целям. Об этом важном событии рассказал главный инженер предприятия, занимающегося разработкой и сборкой НРК Лют. Однако, по соображениям безопасности, он предпочел не раскрывать свое имя, а также отказался сообщить название своей компании и даже приблизительное месторасположение ее деятельности. При этом инженер сказал, что его компания в прошлом году увеличилась в десять раз.