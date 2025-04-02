Как себя вести, если вы повстречали лося, рысь, медведя, кабана или волка?

„Зверь первым должен узнать о вашем присутствии“, – сказал Рамунас. Спокойный разговор, покашливание, хруст ветки или негромкое насвистывание какой-либо мелодии – вот что должны предпринять люди, которые не хотят очной ставки с животным.

Важно – не выйти на зверя неожиданно, в такой ситуации он будет защищаться.

„Любое крупное животное не боится человека, поэтому в критической ситуации будет его атаковать. Не надо создавать такие ситуации. Лучше самому хорошо подумать, куда ты идешь, надо ли тебе туда идти, и что может случиться. Тогда не будет ненужных проблем“, – сказал собеседник.

Охотник Рамунас сказал, что лося, оленя или лань можно встретить на всей территории Литвы. Обычно копытные активны в темное время суток, но это не значит, что вы не встретите их днем.

Рамунас сказал, что сами животные к людям не пойдут, если их не провоцировать, нападать не будут. За исключением случаев, когда речь идет о лосихе с малышами. По словам Рамунаса, ни в коем случае нельзя приближаться к животным, даже если это детеныши.

Нельзя также пугать животных и убегать от них. Надо как можно быстрее осторожно удалиться.

Если вы повстречали рысь

Рейнджер Вейшвильского природного резервата Саулюс Бартминас сказал, что рысь на людей просто так не нападает - главное не приближаться к ее детенышам и не трогать их.