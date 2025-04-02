Как себя вести, если вы повстречали лося, рысь, медведя, кабана или волка?

Если вы увидели лося
Охотник Рамунас сказал, что лося, оленя или лань можно встретить на всей территории Литвы. Обычно копытные активны в темное время суток, но это не значит, что вы не встретите их днем.
„Любое крупное животное не боится человека, поэтому в критической ситуации будет его атаковать. Не надо создавать такие ситуации. Лучше самому хорошо подумать, куда ты идешь, надо ли тебе туда идти, и что может случиться. Тогда не будет ненужных проблем“, – сказал собеседник.
Важно – не выйти на зверя неожиданно, в такой ситуации он будет защищаться.
„Зверь первым должен узнать о вашем присутствии“, – сказал Рамунас. Спокойный разговор, покашливание, хруст ветки или негромкое насвистывание какой-либо мелодии – вот что должны предпринять люди, которые не хотят очной ставки с животным.
Рамунас сказал, что сами животные к людям не пойдут, если их не провоцировать, нападать не будут. За исключением случаев, когда речь идет о лосихе с малышами. По словам Рамунаса, ни в коем случае нельзя приближаться к животным, даже если это детеныши.
Нельзя также пугать животных и убегать от них. Надо как можно быстрее осторожно удалиться.
Если вы повстречали рысь
Рейнджер Вейшвильского природного резервата Саулюс Бартминас сказал, что рысь на людей просто так не нападает - главное не приближаться к ее детенышам и не трогать их.
Когда рысь охотится, она оставляет малышей в безопасном месте в ельниках, среди бурелома. Если человек случайно увидел рысят, он должен как можно скорее покинуть это место, потому что мать всегда находится рядом.
Не надо пугать рысь, отгонять ее, просто уходите. Бартминас сказал, что рысь не нападает на людей, если они не представляют угрозу для нее или ее малышей.
Если вам повстречался медведь
По данным базы Biomon.lt, в последние 30-40 лет медведей в Литве видели в Биржайском, Паневежском, Укмергском, Утенском, Игналинском, Алитусском, Швенченском, Варенском, Вильнюсском и Юрбаркском районах.
„Медведь обычно избегает людей, но если он раздражен или болен, если у него есть глисты, он может быть агрессивным“, – сказал охотник Теофилис. Он рекомендует при встрече с медведем вести себя спокойно и тихо, просто уйти, не делая резких движений.
„Не надо бояться нападения медведя, если медведь почувствует человека, он постарается сам уйти. Людям мы рекомендуем соблюдать безопасное расстояние и не мешать животному уйти“, – сказал специалист Государственного лесничества Корнелиюс Алекна.
Если вы встретили кабана
Охотник Дейвидас сказал, что кабанов в Литве стало меньше из-за африканской чумы, но все же встречи с этими животными случаются. Более смелые кабаны живут у моря, где отдыхающие кормят их и не соблюдают безопасное расстояние.
По его словам, кабаны более агрессивными бывают во время гона и когда у них бывают поросята.
„Никогда не берите на руки и не гладьте повстречавшегося вам поросенка. Особенно опасны кабанихе с детенышами. Их поведение сложно прогнозировать, поскольку их может спровоцировать любое движение“, - сказал Дейвидас.
„К поросятам даже нельзя приближаться, если вы их увидели, разворачивайтесь назад и уходите“, – советует он.
„Если вы случайно оказались очень близко к кабанихе с поросятами, от вас уже немногое зависит. Если самке покажется, что малышам угрожает опасность, или поросенок от страха завизжит, кабаниха пойдет в атаку.
Можно попытаться „увеличить свои размеры“, но иногда это только дополнительно провоцирует самку. Лучше остановиться и пытаться медленно пятиться назад. Все зависит от ситуации“, – прибавил он.
„Лучше всего пятиться назад, не паниковать, не бежать. Уйти с территории кабана“, – сказал Дейвидас.
Если показался волк
Член ассоциации „Балтийский волк“ Гинтаре Херасименкене рассказала, что ждет при встрече с волком. Иногда волк останавливается и смотрит на человека, поскольку не сразу понимает, кто перед ним. „Он пытается присмотреться. Может, сразу не понимает, кого увидел. Нормально, если с минуту постоит и посмотрит. Не надо пугаться“, - сказала она.
Молодые волки могут проявлять любопытство, поскольку они еще не встречались с человеком.
Однако почти во всех случаях волк, увидев человека, уходит.
„Как и со всеми дикими животными, важно не паниковать, не бежать, это может вызвать у животного еще больший интерес“, – прибавила Херасименкене.
Если волк напал на собаку, рекомендуется не вмешиваться, спустить собаку с поводка.