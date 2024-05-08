Учения по введению комендантского часа в рамках учений „Гром 2024“ в Вильнюсе
Учения по введению комендантского часа в рамках учений „Гром 2024“ в Вильнюсе
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas
2024.05.08 09:59

Как прошел комендантский час в Вильнюсе и Каунасе: проверялись гражданские автомобили

 

В ходе военных учений со вторника на среду в микрорайонах Виршулишкес и Аукштейи Панеряй в Вильнюсе и Палемонасе в Каунасе был введен комендантский час. В ходе него спецтехника, предназначенная для учений, останавливалась ​​комендантскими стрелками, а проезжающие гражданские лица проверялись сотрудниками полиции.

Elta
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С 22 час. 7 мая до 5 час. утра 8 мая на территориях микрорайонов Вильнюса Виршулишкес, Аукштейи Панеряй и каунасского Палемонаса проводились учения, как вести себя после введения комендантского часа – комендантские единицы совместно с полицией осуществляли контроль территории, охрану объектов, проверку транспорта.

Когда сотрудники полиции останавливали гражданских лиц, их просили предъявить водительские права, проверяли трезвость и осматривали машину. При этом, когда стрелки останавливали отмеченные специальным знаком автомобили, участвующие в учениях, их просили предъявить разрешение на нахождение на территории во время комендантского часа.

Когда в машине, участвовавшей в учениях, якобы было обнаружено оружие, были слышны крики комендантских стрелков „все арестованы, оружие найдено, на колени“. При этом задержанным участникам пришлось стоять на коленях и держать руки за головой.

Напоминаем, что в ходе учений „Угром Перкунаса 2024“ Литовская армия и все государственные учреждения отрабатывают переход от мирного времени к военному.

В ходе рейда были выявлены и другие нарушения

По словам командира Вильнюсских комендантских стрелков Лукаса Вайчюлиса, во время учений в общественном пространстве наблюдается много прокремлевской риторики. По его словам, сотрудникам, контролирующим комендантский час, угрожали „приехать и дать по морде“.

Однако полицейские, проводившие обычный рейд во время комендантского часа, столкнулись по крайней мере с несколькими гражданскими лицами, которые находились в алкогольном опьянении.

Пока журналисты наблюдали за рейдом в Виршулишкес, в одной машине неожиданно были обнаружены вероятно наркотические вещества, а парня, у которого они были, временно задержали и препроводили в автомобиль сотрудников полиции.

Защита важные объекты

Как сообщалось ранее, учения Литовской армии и союзников по НАТО пройдут в столице и Каунасе 6-8 мая. В ходе учений будет проверена готовность учреждений, органов и организаций к проведению мобилизации и задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.

„Мы получили список объектов, которые необходимо защитить. Всего их семь. Объекты относятся к критически важной инфраструктуре, то есть Vilniaus vandenys (Вильнюсские воды), Grinda, Šilumos tinklai (Теплосети), Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт), Станция скорой медицинской помощи и Вильнюсское самоуправление. Дополнительный объект – это наш штаб“, – сказал Л. Вайчюлис журналистам в Виршулишкес.

По словам командующего армией Вальдемара Рупшиса, в Литве будут тренироваться более 20 тыс. солдат страны и союзников.

Для участия в учениях будут призваны 2500 солдат действующего резерва, а еще несколько тысяч будут приглашены для короткой процедуры сверки информации. В ходе учений также будет проверена система комендатур.

В январе этого года Альянс НАТО начал крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как было объявлено ранее, учения призваны имитировать ответ НАТО на нападение такого соперника как Россия. В них будут задействованы 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Военные маневры проводятся на фоне реформирования обороны НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году.

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