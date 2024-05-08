Как прошел комендантский час в Вильнюсе и Каунасе: проверки, нетрезвые прохожие

С 22 час. 7 мая до 5 час. утра 8 мая на территориях микрорайонов Вильнюса Виршулишкес, Аукштейи Панеряй и каунасского Палемонаса проводились учения, в ходе которых отрабатывались действия в рамках комендантского часа – осуществлялся контроль территории, охрана объектов, проверка транспорта.
Когда сотрудники полиции останавливали гражданских лиц, их просили предъявить водительские права, проверяли на трезвость и осматривали машину. При этом, когда стрелки останавливали отмеченные специальным знаком автомобили, участвующие в учениях, водителей просили предъявить разрешение на нахождение на территории во время комендантского часа.
Когда в машине, участвовавшей в учениях, якобы было обнаружено оружие, были слышны крики комендантских стрелков „все арестованы, оружие найдено, на колени“. При этом задержанным участникам пришлось стоять на коленях и держать руки за головой.
Напоминаем, что в ходе учений „Угром Перкунаса 2024“ Литовская армия и все государственные учреждения отрабатывают переход от мирного времени к военному.
В ходе рейда были выявлены и другие нарушения
По словам командира Вильнюсских комендантских стрелков Лукаса Вайчюлиса, во время учений в публичном пространстве наблюдается много прокремлевской риторики. По его словам, сотрудникам, контролирующим комендантский час, угрожали „приехать и дать по морде“.
Однако полицейские, проводившие обычный рейд во время комендантского часа, столкнулись по крайней мере с несколькими гражданскими лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Пока журналисты наблюдали за рейдом в Виршулишкес, в одной машине неожиданно были обнаружены, как предполагается, наркотические вещества, а парня, у которого они были, временно задержали и препроводили в автомобиль сотрудников полиции.
Защита важных объектов
Как сообщалось ранее, учения Литовской армии и союзников по НАТО пройдут в столице и Каунасе 6-8 мая. В ходе учений будет проверена готовность учреждений, органов и организаций к проведению мобилизации и задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.
„Мы получили список объектов, которые необходимо защитить. Всего их семь. Объекты относятся к критически важной инфраструктуре, то есть Vilniaus vandenys (Вильнюсские воды), Grinda, Šilumos tinklai (Теплосети), Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт), Станция скорой медицинской помощи и Вильнюсское самоуправление. Дополнительный объект – это наш штаб“, – сказал Л. Вайчюлис журналистам в Виршулишкес.
По словам командующего армией Вальдемара Рупшиса, в Литве будут тренироваться более 20 000 солдат страны и союзников.
Для участия в учениях будут призваны 2500 солдат действующего резерва, а еще несколько тысяч будут приглашены для короткой процедуры сверки информации. В ходе учений также будет проверена система комендатур.
В январе этого года Альянс НАТО начал крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как было объявлено ранее, учения призваны имитировать ответ НАТО на нападение такого соперника как Россия. В них будут задействованы 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Военные маневры проводятся на фоне реформирования обороны НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году.