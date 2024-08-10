Как приобрести билеты на поезд: удобно и жителям маленьких городов, и туристам

Весной 2024 года компания LTG Link расширила сеть продажи билетов: билеты сейчас продают все терминалы Perlаs. Здесь можно купить билеты за наличные без дополнительной платы за услугу. На вильнюсском железнодорожном вокзале есть целых два таких терминала.

В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй будут работать информационные центры, в которых можно получить всю информацию о продаже билетов и маршрутах.

С начала года компания подписала договор с Distribusion Technologies GmbH, поэтому появилась возможность купить билеты через платформу Google Maps.