2024.08.10 15:11

Как приобрести билеты на поезд: удобно и жителям маленьких городов, и туристам

 
LTG Link
ru.DELFI.lt
Informacijos centrai veiks 4 miestuose
Informacijos centrai veiks 4 miestuose
ФОТО: Bendrovės archyvas

Компания LTG Link в этом году расширила возможности продажи билетов на поезда, появилось 2000 новых точек продажи по всей Литве, на 23 вокзалах установили 33 автомата по продаже билетов, а иностранцы покупают билеты на платформе Google Maps.

Весной 2024 года компания LTG Link расширила сеть продажи билетов: билеты сейчас продают все терминалы Perlаs. Здесь можно купить билеты за наличные без дополнительной платы за услугу. На вильнюсском железнодорожном вокзале есть целых два таких терминала.

Traukinio bilietus galima nusipirkti Perlo terminaluose

В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй будут работать информационные центры, в которых можно получить всю информацию о продаже билетов и маршрутах.

С начала года компания подписала договор с Distribusion Technologies GmbH, поэтому появилась возможность купить билеты через платформу Google Maps.

В начале лета 33 автомата по продаже билетов были установлены на 23 вокзалах, в том числе на 9 вокзалах, где до сих пор билеты не продавали. Около всех автоматов по продаже билетов все время дежурят консультанты LTG Link. Они будут дежурить столько, сколько требуется жителям, чтобы привыкнуть к новшеству.

33 bilietomatai įrengti 23 stotyse

За наличные и с помощью карты можно купить билеты в самих поездах. Дополнительную плату за эту услуги не берут на тех станциях, где не продают билеты. Кроме того, дополнительно за билет в поезде не платят пенсионеры и люди из социально уязвимых групп.

Traukinio bilietų pirkimo kanalai

На данный момент, 60% пассажиров покупают билеты по интернету, этот канал стал привлекательнее, потому что благодаря таким покупкам клиенты получают скидки и узнают актуальную информацию, например, связанную с изменением расписания.

Traukinio bilietus galima pirkti traukinyje

В течение двух месяцев после закрытия касс при покупке билетов у проводников не придется платить налог за билет. После окончания этого периода его не будут платить пенсионеры, школьники, инвалиды, больные онкологическими заболеваниями и др.

Глава LTG Link Кристина Мейде на встрече с организациями, объединяющими пенсионеров, сказала: „Я благодарна организациям, объединяющим сеньоров за встречу, на которой мы поделились идеями, как сделать переход наиболее гармоничным. Мы хотим гарантировать – если увидим, что будут пассажиры, у которых новый порядок вызовет трудности, будем искать дополнительные решения, чтобы удобно было всем”.

Susitikimas su senjorų organizacijų atstovais

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии