Как правильно зимой косить траву: в Вильнюсе запечатлена курьезная ситуация

Витаутас поделился видео в соцсетях. Видео поделилось множество вильнюсцев. Вскоре на него отреагировал Вильнюсский муниципалитет. Выяснилось, что муниципалитет с этими работами не связан.

„Это не наши работы. Частная инициатива публичное учреждение Myliu mišką в разных местах по договору о сотрудничестве посадило зеленые насаждения и присматривают за ними. На видео зафиксировано одно из таких мест. Муниципалитет связался с авторами инициативы и попросил прекратить работы, которые нехарактерны для зимнего сезона“, – было сказано в комментарии.