2025.01.07 07:02

Как правильно зимой косить траву: в Вильнюсе запечатлена курьезная ситуация

 
комментарий муниципалитета
ru.DELFI.lt

На дворе зима, выпал снег. Однако в Литве проводят не только зимние работы. К примеру, в Вильнюсе, около улицы Гележинё Вилко, зафиксирована курьезная ситуация, которую прокомментировал и Вильнюсский муниципалитет.

Витаутас поделился видео в соцсетях. Видео поделилось множество вильнюсцев. Вскоре на него отреагировал Вильнюсский муниципалитет. Выяснилось, что муниципалитет с этими работами не связан.

„Это не наши работы. Частная инициатива публичное учреждение Myliu mišką в разных местах по договору о сотрудничестве посадило зеленые насаждения и присматривают за ними. На видео зафиксировано одно из таких мест. Муниципалитет связался с авторами инициативы и попросил прекратить работы, которые нехарактерны для зимнего сезона“, – было сказано в комментарии.

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