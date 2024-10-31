2024.10.31 08:00

Как одеваются литовцы осенью: люди уже не такие яркие

 
ru.DELFI.lt
Klaipėdos miesto mada
Klaipėdos miesto mada
ФОТО: Klaipėdos miesto mada

Октябрь закончится через несколько дней. Многие деревья уже лишились листьев. Постепенно холодает, поэтому стильные уличные прохожие все больше кутаются в более массивные слои одежды, а цвет одежды становится менее красочным.

Но есть дамы, которые остаются модными даже осенью. В этом сезоне леопардовый принт никуда не денется, поэтому женщины, выбравшие пальто с леопардовым принтом, не прогадали.

Klaipėdos miesto mada

Глядя на прохожих на улицах портового города, мы видим, что в сочетаниях одежды все больше преобладают темные оттенки. На лицах людей также больше беспокойства и меланхолии. Посмотрим, как выглядят жители города в осеннем настроении через объектив клайпедского городского фотографа Андрюса Венгалиса.

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