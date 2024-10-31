Как одеваются литовцы осенью: люди уже не такие яркие

Но есть дамы, которые остаются модными даже осенью. В этом сезоне леопардовый принт никуда не денется, поэтому женщины, выбравшие пальто с леопардовым принтом, не прогадали.

Глядя на прохожих на улицах портового города, мы видим, что в сочетаниях одежды все больше преобладают темные оттенки. На лицах людей также больше беспокойства и меланхолии. Посмотрим, как выглядят жители города в осеннем настроении через объектив клайпедского городского фотографа Андрюса Венгалиса.