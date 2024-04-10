Как обстоят дела с корью в Вильнюсе – есть ли угроза новой вспышки?

 
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ФОТО: Shutterstock

В январе и феврале 2024 г. в Европе росло число случаев кори. Беспокойство вызывает и положение в Литве. По данным Национального центра общественного здравоохранения на 3 апреля 2024 г, в этом году в Литве зафиксировано 20 случаев кори, 3 - в Вильнюсском округе. Пока болезнь не получила широкое распространение, но риск вспышки сохраняется. В последний раз вспышка заболеваний корью в Вильнюсе была зафиксирована в 2019 г., когда установили 834 случая этой болезни, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вспышки кори во всем мире вызваны недостаточной вакцинацией. Дети, привитые по схеме, получают иммунитет от кори на всю жизнь.

По данным на 2010-2023 гг, в Литве от кори прививают все меньше детей. В 2023 г. показатель составлял всего 85,72%, это значит, что в Литве есть риск распространения кори. Коллективный иммунитет от кори действен только тогда, когда привиты не меньше 95% жителей. Достаточное количество привитых жителей помогает спасти от заболевания корью малышей до 15 месяцев, для которых эта болезнь особенно опасна и тех, кто в силу проблем с иммунитетом не может быть привит по медицинским показаниям.

Напомним, что корь - опасное заболевание, которое может вызвать такие осложнения как воспаление легких, воспаление среднего уха и воспаление мозга (энцефалит). От кори нет каких-то особых лекарств, единственное средство защиты – вакцинация.

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