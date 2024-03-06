Как обстоят дела на границе после закрытия еще двух контрольно-пропускных пунктов

Журналисты телевидения LNK посетили КПП и пообщались со стоящими на границе водителями.

"Стоим вторые сутки. Бывало, что ездили через другие КПП, но сейчас еще два закрыли, придется ездить здесь. Очень медленно очередь идет, я не знаю, почему так медленно работают", – сказал LNK один водитель.

Водители легковушек говорят, что приходится стоят на границе и ночью.

"Ждем уже 19 часов. Часто приходится ездить, но раньше ездили через другой КПП. Через этот едем в первый раз, долго стояли и с беларусской стороны. Раньше на других КПП стояли 4–5 часов. А тут, чтобы попасть в Литву простояли 15–16 ч.", – сказал водитель.

Он сказал, что приезжал в Литву по работе – надо было подписать документы, на это ушло больше суток.

О ситуации на границе журналистам рассказал глава Падварёнской заставы Сигитас Волайнис.