Как обстоят дела на границе после закрытия еще двух контрольно-пропускных пунктов

Журналисты телевидения LNK посетили КПП и пообщались со стоящими на границе водителями.
"Стоим вторые сутки. Бывало, что ездили через другие КПП, но сейчас еще два закрыли, придется ездить здесь. Очень медленно очередь идет, я не знаю, почему так медленно работают", – сказал LNK один водитель.
Водители легковушек говорят, что приходится стоят на границе и ночью.
"Ждем уже 19 часов. Часто приходится ездить, но раньше ездили через другой КПП. Через этот едем в первый раз, долго стояли и с беларусской стороны. Раньше на других КПП стояли 4–5 часов. А тут, чтобы попасть в Литву простояли 15–16 ч.", – сказал водитель.
Он сказал, что приезжал в Литву по работе – надо было подписать документы, на это ушло больше суток.
О ситуации на границе журналистам рассказал глава Падварёнской заставы Сигитас Волайнис.
"Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть два КПП: Лаворишкес и Райгардас. Часть потока из Лаворишкес сместилась в Медининкай. Мы видим, что поток вырос. В течение нескольких дней поток людей вырос на 10%. Количество транспортных средств увеличилось на 30–40%", – сказал Волайнис.
По его словам, время ожидания грузовых транспортных средств составляет 1-1,5 суток, а легковых автомобилей - 4–5 ч.
"Видите, стоит очередь из 100 легковых машин из Литвы", – сказал Волайнис.
Он сказал, что через Медининкай едут в основном граждане Беларуси.
"И всего 9% потока - граждане Литвы. <...> Мы общаемся с людьми, слышим, что большинство едет навестить родственников, на кладбище или же у них там есть недвижимость. Лишь небольшая часть едет за более дешевыми товарами", – сказал собеседник.
По словам Волайниса, из-за увеличения потока с нагрузкой не справляется беларусская сторона.
"Наши мощности позволяют пропустить больше автомобилей. Беларусская сторона пока не приспособилась", – заметил он.
Волайнис прогнозировал, что летом во время отпусков поток должен быть больше.