2025.04.06 15:08

Как не бегать за направлениями: правила длительного наблюдения у врача в Литве

 
ru.DELFI.lt
Gydytojas
Gydytojas
ФОТО: Shutterstock

Специалисты Фонда обязательного медицинского страхования напоминают, что пациентам, которым назначено длительное наблюдение у специалиста, не нужно каждый раз получать новое направление от семейного врача — достаточно один раз получить направление к специалисту и встать на учет.

Длительное наблюдение у врачей-специалистов может быть назначено больным с онкологическими, эндокринными, нервными, сердечно-сосудистыми, респираторными и другими хроническими заболеваниями, включенными в перечни длительного наблюдения за здоровьем.

Врач-специалист решает, нуждается ли пациент с хроническим заболеванием в длительном наблюдении. В этом случае пациента вносят в лист наблюдения и немедленно регистрируют на повторную консультацию в том же учреждении. Если пациент желает, чтобы данная услуга была оказана в другом медицинском учреждении, ему выдается направление.

Если пациент находится на лечении в стационаре в связи с обострением хронического заболевания, решение о долгосрочном наблюдении также может принять врач-специалист больницы.

Выявив такую ​​потребность, врач составляет долгосрочный план наблюдения за пациентом на текущий год. В нем указывается порядок и периодичность консультаций у врача-специалиста, какие диагностические исследования и процедуры необходимо провести перед очередной консультацией, а также какие еще необходимые действия необходимо предпринять для контроля состояния пациента. Врач также заранее назначает дату повторной консультации.

Пациент, находящийся под длительным наблюдением по поводу одного и того же хронического заболевания, должен регулярно посещать одного и того же выбранного им специалиста.

Если пациент решает сменить специалиста, ему необходимо выдать новое направление — это может сделать предыдущий специалист.

Пациент также может в любой момент прекратить или отказаться от долгосрочного наблюдения. Однако если он решит прекратить наблюдение, он должен отменить запланированный визит к врачу.

Направление также не требуется в следующих случаях:

•Без направления все постоянные жители Литвы — как имеющие обязательное медицинское страхование, так и не имеющие его — могут получить необходимую (срочную) медицинскую помощь бесплатно и немедленно.

•Направление также не требуется, когда по рекомендации врача пациент повторно посещает одного и того же специалиста по одной и той же причине.

•В учреждении, в котором человек состоит на учете, можно зарегистрироваться у стоматолога и подать заявление на получение услуг по проверке психического здоровья без направления.

•При обращении за амбулаторной консультацией к врачу-дерматовенерологу вторичного уровня по поводу всех дерматовенерологических заболеваний направление от семейного врача не требуется.

•Кроме того, без направления можно получить амбулаторную консультацию у челюстно-лицевого хирурга, челюстно-лицевого хирурга или отоларинголога, если в медицинской документации указано, что у пациента подозревается опухоль головы или шеи.

•При получении положительного результата теста на вирус иммунодефицита человека без направления можно обратиться к врачу-инфекционисту или врачу-терапевту, врачу-педиатру или детскому инфекционисту, работающим в стационарах университетского или республиканского уровня.

Для того чтобы данные услуги были возмещены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, вам следует обратиться в те медицинские учреждения, которые заключили договор с фондами обязательного медицинского страхования.

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