Как не бегать за направлениями: правила длительного наблюдения у врача в Литве

Длительное наблюдение у врачей-специалистов может быть назначено больным с онкологическими, эндокринными, нервными, сердечно-сосудистыми, респираторными и другими хроническими заболеваниями, включенными в перечни длительного наблюдения за здоровьем.
Врач-специалист решает, нуждается ли пациент с хроническим заболеванием в длительном наблюдении. В этом случае пациента вносят в лист наблюдения и немедленно регистрируют на повторную консультацию в том же учреждении. Если пациент желает, чтобы данная услуга была оказана в другом медицинском учреждении, ему выдается направление.
Если пациент находится на лечении в стационаре в связи с обострением хронического заболевания, решение о долгосрочном наблюдении также может принять врач-специалист больницы.
Выявив такую потребность, врач составляет долгосрочный план наблюдения за пациентом на текущий год. В нем указывается порядок и периодичность консультаций у врача-специалиста, какие диагностические исследования и процедуры необходимо провести перед очередной консультацией, а также какие еще необходимые действия необходимо предпринять для контроля состояния пациента. Врач также заранее назначает дату повторной консультации.
Пациент, находящийся под длительным наблюдением по поводу одного и того же хронического заболевания, должен регулярно посещать одного и того же выбранного им специалиста.
Если пациент решает сменить специалиста, ему необходимо выдать новое направление — это может сделать предыдущий специалист.
Пациент также может в любой момент прекратить или отказаться от долгосрочного наблюдения. Однако если он решит прекратить наблюдение, он должен отменить запланированный визит к врачу.
Для того чтобы данные услуги были возмещены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, вам следует обратиться в те медицинские учреждения, которые заключили договор с фондами обязательного медицинского страхования.