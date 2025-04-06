Как не бегать за направлениями: правила длительного наблюдения у врача в Литве

Направление также не требуется в следующих случаях:

•Без направления все постоянные жители Литвы — как имеющие обязательное медицинское страхование, так и не имеющие его — могут получить необходимую (срочную) медицинскую помощь бесплатно и немедленно.

•Направление также не требуется, когда по рекомендации врача пациент повторно посещает одного и того же специалиста по одной и той же причине.

•В учреждении, в котором человек состоит на учете, можно зарегистрироваться у стоматолога и подать заявление на получение услуг по проверке психического здоровья без направления.

•При обращении за амбулаторной консультацией к врачу-дерматовенерологу вторичного уровня по поводу всех дерматовенерологических заболеваний направление от семейного врача не требуется.

•Кроме того, без направления можно получить амбулаторную консультацию у челюстно-лицевого хирурга, челюстно-лицевого хирурга или отоларинголога, если в медицинской документации указано, что у пациента подозревается опухоль головы или шеи.