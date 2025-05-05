Как можно увеличить пенсию почти на 150 евро: об этом знают не все

Правда, очень важно, чтобы человек сдавал кровь безвозмездно.
„Это звание дает директор НЦК, донор, получивший такое звание, может обращаться в „Содру“ за пенсией II-ой степени, ее размер сейчас составляет 147,24 евро в месяц“, – сообщают представители НЦК.
Согласно подсчетам, только в прошлом году такого звания удостоились 200 человек, а с 2012 года, когда вступил в силу этот порядок – больше 1000 жителей.
„Число доноров, получающих звание почетных, понемногу растет, особенно среди постоянных доноров. Все больше людей интересуется донорством, люди понимают, что могут участвовать в спасении жизней“, – указали представители НЦК.