Как можно увеличить пенсию почти на 150 евро: об этом знают не все

В прошлом году больше 200 жителей Литвы получили звание „почетных доноров“. По данным представителей Национального центра крови, эти люди с 1997 года как минимум 40 раз безвозмездно сдавали кровь, поэтому могут претендовать на пенсию II-ой степени, ее размер сейчас составляет почти 150 евро.