2025.05.05 07:02

Как можно увеличить пенсию почти на 150 евро: об этом знают не все

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Bendrovės archyvas

В прошлом году больше 200 жителей Литвы получили звание „почетных доноров“. По данным представителей Национального центра крови, эти люди с 1997 года как минимум 40 раз безвозмездно сдавали кровь, поэтому могут претендовать на пенсию II-ой степени, ее размер сейчас составляет почти 150 евро.

Правда, очень важно, чтобы человек сдавал кровь безвозмездно.

„Это звание дает директор НЦК, донор, получивший такое звание, может обращаться в „Содру“ за пенсией II-ой степени, ее размер сейчас составляет 147,24 евро в месяц“, – сообщают представители НЦК.

Согласно подсчетам, только в прошлом году такого звания удостоились 200 человек, а с 2012 года, когда вступил в силу этот порядок – больше 1000 жителей.

„Число доноров, получающих звание почетных, понемногу растет, особенно среди постоянных доноров. Все больше людей интересуется донорством, люди понимают, что могут участвовать в спасении жизней“, – указали представители НЦК.

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