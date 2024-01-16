Как и в каких случаях возможна отсрочка от призыва

Освобождение от призыва на военную службу или отсрочка от призыва на военную службу возможна для:
- лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными;
- инвалидов (при установлении степени утраты трудоспособности до 55%);
- лиц, признанных военно-врачебной комиссией негодными к военной службе;
- военнослужащих, находящихся в рядах вооруженных сил;
- лиц, не достигших 60-летнего возраста;
- женщин, за исключением тех, кто письменно изъявил желание стать призывником и (или) окончил высшее учебное заведение по медицинским специальностям.
- учащихся общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений в возрасте от 21 года и старше;
- студентов высших учебных заведений — один раз на один период обучения по программе первого цикла (профессионального бакалавриата и бакалавриата) или по программе интегрального обучения, по программе аспирантуры, по программе обучения без степени, по программе аспирантуры, по программе докторантуры;
- членов Сейма, правительства, Европейского парламента и муниципальных советов;
- судей и прокуроров;
- сотрудников системы внутренней службы;
- должностных лиц Департамента тюрем Министерства юстиции Литовской Республики или подведомственного ему учреждения;
- должностных лиц Службы безопасности Управления Литовской Республики, системы Департамента государственной безопасности и Службы специальных расследований;
- подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе или лиц, отбывающих наказание, а также лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы;
- воспитывающих несовершеннолетнего ребенка в одиночку или получивших отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- если супруга (супруг) или гражданский партнер призывника находится в отпуске по беременности и родам;
- призывников, имеющих двух и более детей в возрасте до трех лет;
- беременных женщин, представивших медицинскую справку о беременности;
- лиц, назначенных в установленном законом порядке единственным опекуном инвалида или опекуном лица с ограниченной дееспособностью;
- членов литовских религиозных общин или обществ с правами юридического лица, которые в порядке, установленном канонами, уставами или другими нормами этих религиозных общин или обществ, были избраны или назначены для выполнения пастырской работы в этих религиозных общинах или обществах;
- призывников, которые по результатам обследования состояния здоровья признаны неспособными к прохождению первоначальной обязательной военной службы по призыву по временному состоянию здоровья;
- призывников, которым во время прохождения службы будет нанесен несоразмерный ущерб личным или общественным интересам, которого можно было бы избежать, если бы они проходили службу в другое время (в порядке, установленном Министром национальной обороны).
Вопрос: Я не был освобожден от обязательной военной службы, но я не согласен с этим решением.
Призывник, получивший решение отборочной комиссии или другого учреждения системы национальной обороны, осуществляющего призыв, и не согласный с этим решением, имеет право подать жалобу в порядке, установленном Министром национальной обороны, в течение 10 дней со дня получения решения.
Жалоба подписывается призывником или его доверенным лицом, в ней указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты), основания и/или мотивы жалобы, а также доводы в ее обоснование. К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие основания и (или) мотивы жалобы, и копия решения учреждения, осуществляющего призыв на военную службу в системе национальной обороны.
Жалоба может быть подана:
- в письменном виде (при поступлении в Министерство национальной обороны или отправке заказным письмом), в электронном виде (отсканированная или подписанная электронной подписью) на электронный адрес Министерства национальной обороны pilieciuaptarnavimas@kam.lt;
- в письменном виде через региональное подразделение Службы призыва и набора, в ведении которого находится призывник.
Жалобы рассматриваются постоянной комиссией по рассмотрению жалоб призывников, состав и положение о которой утверждаются Министром национальной обороны.
Вопрос: Может ли работодатель написать заявление об отсрочке от службы?
В связи с законодательством о призыве на военную службу просьбы об отсрочке от организаций не рассматриваются. Призывник может приложить к своему заявлению документы от других физических или юридических лиц, подтверждающие фактические обстоятельства.
Вопрос: Буду ли я освобожден от призыва на военную службу из-за кредита?
Кредит или иные финансовые обязательства сами по себе не являются законным основанием для отсрочки от призыва на военную службу. Необходимо оценить, насколько финансовые обязательства были приняты с учетом риска. Однако кредит может стать основанием для отсрочки от службы, если будет установлено, что служба нанесет несоразмерный вред человеку. Такие случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.