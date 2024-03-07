Как были завербованы подозреваемые в шпионаже литовцы

В четверг Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб представили оценку угроз нацбезопасности на 2024 г.

В оценке сказано, что во второй половине 2023 г. в Литве задержали нескольких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Беларуси. Предполагают, что переданные данные "помогли представителям беларусского недемократического режима осуществлять деятельность против Литвы".

Подозреваемые в шпионаже граждане, по словам, Паулавичюса, скорее всего, были завербованы во время поездок в Беларусь.

"Вероятно, их завербовали во время поездок в Беларусь", – сказал он 7 марта.