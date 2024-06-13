Как будут работать отделения Департамента миграции Литвы с 1 июля?

Отделения, в которых нет постоянных офисов и где миграционные услуги оказываются раз в неделю или реже, будут работать в отдельные часы.

С 1 июля в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе будет действовать такой график работы:

По понедельникам - с 7:30 утра до 18:30 вечера;

По вторникам - с 7:30 до 16:30;

По средам - с 8:00 до 16:30;

Четверги: с 7:30 утра до 16:30 вечера;

По пятницам: с 7:35 до 15:15.



Все эти офисы будут продолжать оказывать миграционные услуги в обеденное время, а в последнюю среду каждого месяца будет объявлен санитарный день, и офисы будут закрываться в 11:30.