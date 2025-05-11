Как будут использованы 1 и 2-центовые монеты: их могут даже продать другим странам

Несмотря на округление сумм при оплате наличными, эти монеты никуда не денутся.
ЦБ в комментарии Delfi сказал, что после того, как изъятые из оборота монеты доставят в банк, их рассортируют, оценят их состояние.
До 1 мая монеты пригодные для дальнейшего использования по мере необходимости возвращали в оборот в соответствии с потребностями рынка. Непригодные для использования монеты уничтожали.
„После того как вступил в действие механизм округления, есть несколько способов использования этих монет: ЦБ может предложить их другим странам, где они активно используются или уничтожить, сдать на металлолом. Решение будет зависеть от того, какое количество монет вернется и от потребностей банков других стран“, – сказано в комментарии.
Обмен монетами между банками - обычная практика.
„Часто это более устойчивый и дешевый способ, чем чеканка новых монет. Обмен монетами активно поощряет и Еврокомиссия, поскольку это способствует более эффективному и устойчивому циклу наличных“, – информировал ЦБ Литвы.
На сайте ЦБ сказано, что в Литве в обороте циркулирует 300 млн. единиц монет достоинством в 1 и 2 цента. Эти монеты составляют 59% от всех находящихся в обороте монет, но по ценности (4,8 млн. евро) – всего 3%.
Важно знать, что центы можно обменять на банкноты в отделениях ЦБ Литвы. Эта услуга бесплатная.
ЦБ Литвы сказал Delfi, что в 2024 г. было выполнено 29 000 таких операций. Только за первый квартал 2025 года было выполнено 7200 таких операций. Часть клиентов – представители бизнеса.
Другими операциями, включая обмен путем перевода монет на счет, воспользовались 6800 раз.