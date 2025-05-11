Как будут использованы 1 и 2-центовые монеты: их могут даже продать другим странам

Несмотря на округление сумм при оплате наличными, эти монеты никуда не денутся.

ЦБ в комментарии Delfi сказал, что после того, как изъятые из оборота монеты доставят в банк, их рассортируют, оценят их состояние.

До 1 мая монеты пригодные для дальнейшего использования по мере необходимости возвращали в оборот в соответствии с потребностями рынка. Непригодные для использования монеты уничтожали.