2024.10.19 16:05

Как будет выглядеть площадь у здания парламента в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Seimo aikštė
Seimo aikštė
ФОТО: madeinvilnius.lt

Парламентская канцелярия в течение трех лет планирует привести в порядок площадь Независимости и территорию около здания парламента, а также отремонтировать фонтан. пишет портал madeinvilnius.lt.

Осуществление проекта начнется в 2025 году, а завершат его в 2027 г. Площадь Независимости и все объекты, находящиеся на ней включены в реестр культурных ценностей, поэтому все работы планируют очень ответственно.

Концепция реставрации площади и фонтана была подготовлена в прошлом году, сейчас готовят технический проект.

Осуществление проекта будет поэтапным: в 2025–2026 гг. проведут закупки и сами работы, в 2027 г. предполагается завершение работ. Стоимость проекта вместе с восстановлением фонтана – 10 млн. евро.

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