Качество воздуха в столице: воздух загрязнен твердыми частицами и аммиаком

„В середине лета обычно фиксируется локальное загрязнение твердыми частицами, вызванное потоками транспорта, строительными работами и пылью на улицах. Больше частиц в воздухе могло быть и из-за погодных условий - стоит жара, ветер слабый. Кроме того, фиксируется средний уровень концентрации аммиака. Количество пыльцы меньше, чем в начале лета“, – сказала аналитик ID Vilnius Агата Мацкявичюте.

В конце июня-первой половине июля высокий уровень загрязнения твердыми частицами фиксировался в Каролинишкес около ул. Гярбутавичаус, где уровень загрязнения в 8 раз превышал суточную норму, а также в Науининкай – KD 10 в 9 раз. Незначительное повышение было в Ужуписе и Вилкпеде. В Каролинишкес и Науининкай был увеличен и диаметр твердых частиц - до 2,5 (KD2,5).