Качество воздуха в Литве может ухудшиться – ветер принесет пыль Сахары

„Из Северной Африки в Европу южные воздушные потоки (ветры) переносят пыль, поднятую из пустыни Сахара. Согласно греческой модели SKIRON, наибольшая их концентрация должна достичь Литвы с приходом летнего тепла в четверг вечером. Ну а наибольшая концентрация пыли над нами должна быть в пятницу. Чуть меньше – в выходные“, - пишет метеоролог в социальной сети Facebook.
„Как показывают текущие расчеты, часть пыли не только останется высоко в атмосфере, но и достигнет приземного слоя, поэтому небо может не только стать белесым, но и качество воздуха может ухудшиться“, - пишет он.
С четверга в стране установится теплая летняя погода. В четверг вероятность дождя мала. Максимальная температура в Литве составит 22-27 градусов, а на Куршской косе – 19-21 градус тепла.
В пятницу осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днем – 23-28 тепла, в западной части страны – 18-22 градуса.
Между тем, в субботу местами возможны кратковременные дожди, в основном в западных районах, днем возможны грозы. Ветер ночью юго-восточный, 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем – 21-26 градусов тепла, в западной части страны – 16-20 градусов.