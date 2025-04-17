Качество воздуха в Литве может ухудшиться – ветер принесет пыль Сахары

„Из Северной Африки в Европу южные воздушные потоки (ветры) переносят пыль, поднятую из пустыни Сахара. Согласно греческой модели SKIRON, наибольшая их концентрация должна достичь Литвы с приходом летнего тепла в четверг вечером. Ну а наибольшая концентрация пыли над нами должна быть в пятницу. Чуть меньше – в выходные“, - пишет метеоролог в социальной сети Facebook.

„Как показывают текущие расчеты, часть пыли не только останется высоко в атмосфере, но и достигнет приземного слоя, поэтому небо может не только стать белесым, но и качество воздуха может ухудшиться“, - пишет он.