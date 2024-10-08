К жителям пришел необычный гость: белая канадская норка сбежала с фермы

Белых норок у себя во дворах видели две семьи. Зверьки разгуливали по двору, рядом с хозпостройками. Норки не боялись людей.
Жители одной деревни разместили фото в социальной сети. Однако потом быстро убрали запись. Оказывается, с ними связались владельцы фермы, приехали и выловили зверька.
На территории Литвы есть больше 40 хозяйств, в которых выращивают норок.
Канадская норка с 2004 года в Литве считается инвазивным видом.
Канадских норок на фермах в Литве выращивают с 1930 года. На волю их выпустили в 1950 г. в Зарасайском и Утенском районах, а в 1953 г. – в Укмергском и Аникщяйском районах. В западную часть Литвы они пришли после Второй мировой войны из Калининградской области, зверьки сбежали из заброшенных ферм.
По всей Литве норки распространились в 1985 году и продолжают жить и размножаться.
Кстати, парламент Литвы принял решение о закрытии зооферм с 2027 года, владельцам будут выплачены компенсации.
Государство планирует компенсировать выходные пособия работникам и оплатить расходы на снос построек и уничтожение оборудования, вывоз отходов.
Литва станет 20-й страной в ЕС, где запрещено разведение пушных зверей на фермах.