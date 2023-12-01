К сожалению, на Ратушной площади рождественской елки не будет

 
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Vilnius, 1998 m. Gruodžio 13 d. (ELTA). Rotušės aikštėje sušvito didžioji sostinės Kalėdų eglė. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.
Vilnius, 1998 m. Gruodžio 13 d. (ELTA). Rotušės aikštėje sušvito didžioji sostinės Kalėdų eglė. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.
ФОТО: ELTA

Второй год подряд Ратушная площадь будет встречать Рождество без елки. Такое решение приняли организаторы праздника, чтобы создать рождественское настроение в микрорайонах Вильнюса, пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

В Вильнюсе много лет существовала прекрасная традиция устанавливать большую и впечатляющую елку на Кафедральной площади и меньшую, но атмосферную елку на Ратушной площади. В прошлом году город неожиданно отказался от елки у Ратуши и в этом году она уже не вернулась.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что причина отказа от елки в Ратуше в этом году — введение новой традиции и создание рождественского настроения ближе к домам жителей Вильнюса. Поэтому было организовано "Соседское Рождество" (Kaimynų Kalėdos).

Во время "Соседского Рождества" в 21 районе города будут зажжены рождественские елки. В каждом районе в разное время будут проходить различные празднования и представления. Цель этой праздничной идеи — объединить соседей и подтолкнуть их к живому и теплому общению.

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